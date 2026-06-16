Serbie-Maroc : Belgrade salue de nouveau la position de Rabat sur le Kosovo
Lors d’un entretien à Belgrade avec l’ambassadeur Omar Amrar, le secrétaire général du ministère serbe des Affaires étrangères a remercié le Maroc pour son soutien à l’intégrité territoriale de la Serbie, dans la continuité de la non-reconnaissance marocaine de l’indépendance kosovare.
La Serbie a de nouveau salué le soutien du Maroc à sa souveraineté sur le Kosovo, lors d’un entretien entre le secrétaire général du ministère serbe des Affaires étrangères, Dušan Kozarev, et l’ambassadeur du Maroc à Belgrade, Omar Amrar.
Selon un communiqué du ministère serbe des Affaires étrangères, Dušan Kozarev a remercié le Maroc pour son soutien constant à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Serbie, ainsi que pour son attachement au droit international et à la Charte des Nations unies.
Le responsable serbe a également informé le diplomate marocain de la situation des Serbes au Kosovo-et-Métochie, selon la terminologie utilisée par Belgrade, ainsi que des dernières mesures unilatérales que la Serbie impute aux autorités de Pristina.
Cet échange intervient dans la continuité d’une position marocaine ancienne sur le dossier kosovar. Rabat ne reconnaît pas l’indépendance du Kosovo, proclamée unilatéralement en février 2008, et inscrit ce refus dans une lecture fondée sur le respect de l’intégrité territoriale des États.
En mai 2022, dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’un entretien entre Nasser Bourita et son homologue serbe Nikola Selaković, Rabat avait réaffirmé son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la Serbie dans ses frontières internationalement reconnues, ainsi qu’au dialogue entre Belgrade et Pristina sous les auspices de l’Union européenne.
Cette ligne avait déjà été exprimée à plusieurs reprises. En septembre 2009, la Serbie avait affirmé, à l’issue d’entretiens à Rabat, que le Maroc ne reconnaîtrait pas l’indépendance du Kosovo et continuerait à s’y opposer dans les instances internationales. En mai 2021, Nasser Bourita avait lui-même déclaré que le Maroc considérait le Kosovo comme partie intégrante de la Serbie.
L’entretien entre Dušan Kozarev et Omar Amrar ne s’est toutefois pas limité au dossier kosovar. Les deux parties ont également abordé les relations politiques et économiques bilatérales, la coopération en matière de défense et de sécurité, la formation diplomatique, le libre-échange, ainsi que les contacts de haut et très haut niveau.
Belgrade et Rabat ont en outre mis en avant les perspectives de coopération dans les technologies de l’information, le transport et la culture, ainsi que leur volonté de valoriser leurs positions géographiques respectives pour renforcer leur rôle de passerelles entre l’Afrique et l’Europe.
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