Marrakech accueille les 19 et 20 juin la 4e édition du Forum parlementaire économique euro-méditerranéen et du Golfe
Parlementaires, responsables publics, CGEM et institutions financières y débattront d’intégration régionale, d’intelligence artificielle, d’emplois durables et de chaînes de valeur euro-africaines.
La Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) organisent, les 19 et 20 juin à Marrakech, la quatrième édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et le golfe Arabique, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).
Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cette rencontre se tiendra au Palais des congrès de Marrakech et réunira des parlementaires, des responsables publics, des acteurs économiques ainsi que des représentants d’institutions financières et économiques régionales et internationales.
Selon la Chambre des conseillers, cette édition s’inscrit dans la continuité d’une dynamique lancée depuis la création du forum, conçu comme un espace de dialogue et de concertation entre décideurs politiques, parlementaires et opérateurs économiques autour des grands enjeux de développement de la région euro-méditerranéenne, du golfe Arabique et de l’Afrique.
Les travaux porteront notamment sur les défis économiques mondiaux, les perspectives d’intégration régionale, l’investissement dans l’intelligence artificielle et les technologies émergentes, la création d’emplois durables ainsi que les effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et le développement durable.
Le programme prévoit également une session spéciale consacrée à l’Afrique, autour de la Zone de libre-échange continentale africaine et de la connexion des chaînes de valeur euro-africaines. Cette séquence doit examiner les moyens de renforcer l’intégration économique du continent, d’encourager l’investissement et de développer des espaces de production conjointe.
La participation de la CGEM, aux côtés de représentants du secteur privé et d’institutions économiques et financières, doit donner au forum une dimension plus opérationnelle, avec l’objectif de formuler des propositions en faveur de l’investissement, de l’innovation et des partenariats économiques multilatéraux.
à lire aussi
Article : Santé : la FM6SS et ABA Life s’allient pour développer des infrastructures médicales intelligentes
Dès octobre 2026, les premières solutions devront être déployées au Maroc, avec des objectifs chiffrés à l’horizon 2030 : 100.000 professionnels formés à l’IA, 25 millions de téléconsultations et plus de 100 start-up HealthTech accompagnées.
Article : Serbie-Maroc : Belgrade salue de nouveau la position de Rabat sur le Kosovo
Lors d’un entretien à Belgrade avec l’ambassadeur Omar Amrar, le secrétaire général du ministère serbe des Affaires étrangères a remercié le Maroc pour son soutien à l’intégrité territoriale de la Serbie, dans la continuité de la non-reconnaissance marocaine de l’indépendance kosovare.
Article : Football : Al Ahly mise sur Houcine Ammouta pour relancer un cycle sportif fragilisé
Deux ans de contrat, une saison sans Ligue des champions africaine à digérer et un vestiaire à reprendre en main : le technicien marocain arrive au Caire avec un CV continental solide et une qualité qui pèse dans le choix du club égyptien, à savoir sa capacité à parler directement aux joueurs.
Article : En images, la Kaaba revêt sa nouvelle Kiswa
Comme chaque année, la couverture sacrée de la Kaaba, appelée Kiswa, est remplacée lors d'une cérémonie solennelle.
Article : L’Académie du Royaume consacre une journée d’étude à la “langue de l’autre”
Le 19 juin, l’Instance supérieure de traduction réunira notamment Abdelfattah Kilito, Abdessalam Benabdelali et plusieurs spécialistes pour interroger ce que le passage d’un idiome à un autre révèle de l’identité, de l’inconscient et de l’écriture.
Article : BTP : après sa victoire en cassation, Sintram tente de suspendre sa liquidation
Renvoyée devant la cour d’appel de commerce, l’affaire Sintram connaît un nouvel épisode judiciaire à Casablanca. L’entreprise de BTP veut obtenir un répit avant le réexamen de son dossier, mais ses créanciers contestent déjà la manœuvre. Détails.