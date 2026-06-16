Football : Al Ahly mise sur Houcine Ammouta pour relancer un cycle sportif fragilisé

Deux ans de contrat, une saison sans Ligue des champions africaine à digérer et un vestiaire à reprendre en main : le technicien marocain arrive au Caire avec un CV continental solide et une qualité qui pèse dans le choix du club égyptien, à savoir sa capacité à parler directement aux joueurs.

Al Ahly a confié son banc à l’entraîneur marocain Houcine Ammouta pour deux saisons, dans le cadre d’une réorganisation plus large de son département football, après une saison jugée décevante sous la direction du Danois Jess Thorup.

Le club égyptien a officialisé cette nomination lundi 15 juin 2026, en même temps que plusieurs changements dans son organigramme sportif. Le conseil d’administration, présidé par Mahmoud El Khatib, a validé ces décisions sur proposition de Yassin Mansour et Sayed Abdelhafiz, chargés du dossier football.

Le choix d’Ammouta intervient dans un contexte délicat pour le club le plus titré d’Égypte. Al Ahly reste sur une troisième place en championnat et manquera la prochaine Ligue des champions africaine, après avoir mis fin, d’un commun accord, au contrat de Jess Thorup.

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Le technicien marocain arrive avec un profil familier du football continental. Il avait remporté la Ligue des champions africaine en 2017 avec le Wydad de Casablanca, précisément aux dépens d’Al Ahly, avant de décrocher la Botola la même année. Il a aussi remporté le Championnat d’Afrique des nations avec le Maroc A’ et connu un passage remarqué à la tête de la Jordanie, qu’il a menée en finale de la Coupe d’Asie.

Al Ahly n’a pas détaillé les raisons sportives de son choix. Mais, dans la presse égyptienne, la nomination d’Ammouta est présentée comme celle d’un entraîneur immédiatement opérationnel, connaissant les exigences africaines et capable de communiquer directement avec le vestiaire. Sa maîtrise de l’arabe est également citée comme un atout, dans un club qui a souvent travaillé avec des techniciens étrangers dépendant d’un interprète.

Les récits médiatiques autour des négociations font apparaître un rôle central du duo Yassin Mansour-Sayed Abdelhafiz, alors que plusieurs pistes européennes ont circulé ces derniers jours, parmi lesquelles Bruno Lage, Carlos Carvalhal et Mark van Bommel. Les mêmes sources expliquent que certaines options se sont heurtées à des contraintes financières ou personnelles, avant que la piste Ammouta ne s’impose.

Les chiffres évoqués autour de son salaire restent, eux, à manier avec prudence. Des montants élevés ont circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres sources proches du club les ont démentis, en évoquant une enveloppe plus basse pour Ammouta et son staff.

Au-delà des conditions du contrat, cette arrivée marque un choix sportif fort pour Al Ahly : celui d’un entraîneur arabe rompu aux grands rendez-vous africains, appelé à reconstruire rapidement une équipe habituée aux titres et peu portée à accepter les saisons de transition.

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