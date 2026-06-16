Alerte météo. Averses orageuses et grêle attendues ce mardi 16 juin dans plusieurs provinces

La DGM a placé Ifrane, Boulemane, Khénifra et Midelt en vigilance orange, avec des cumuls de 25 à 30 mm prévus entre 14h et 22h.

Le 16 juin 2026 à 13h26 | Modifié 16 juin 2026 à 14h00

La Direction générale de la météorologie (DGM) a annoncé dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance "orange", des averses orageuses localement fortes, parfois accompagnées de chutes de grêle, dans plusieurs provinces du Royaume.

Sont concernées les provinces d’Ifrane, Boulemane, Khénifra et Midelt.

Les cumuls attendus devraient osciller entre 25 et 30 mm.

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Le phénomène est prévu ce mardi 16 juin 2026, de 14h à 22h, précise la même source.

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