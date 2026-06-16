L’Académie du Royaume consacre une journée d’étude à la “langue de l’autre”

Le 19 juin, l’Instance supérieure de traduction réunira notamment Abdelfattah Kilito, Abdessalam Benabdelali et plusieurs spécialistes pour interroger ce que le passage d’un idiome à un autre révèle de l’identité, de l’inconscient et de l’écriture.

L’Instance académique supérieure de traduction, relevant de l’Académie du Royaume, organise le 19 juin 2026 une journée d’étude consacrée à la “langue de l’autre” et aux enjeux subjectifs et psychanalytiques de la traduction, a annoncé l’Académie.

Intitulée “La langue de l’autre : les enjeux subjectifs et psychanalytiques de la traduction”, cette rencontre entend interroger le plurilinguisme à partir de la psychanalyse, de la littérature et de la traduction, en mettant l’accent sur les liens entre langue, sujet et identité.

Selon les organisateurs, les travaux porteront notamment sur ce qui se joue lorsqu’un sujet passe d’une langue à une autre, choisit un mot dans une langue plutôt que dans une autre, ou écrit dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle.

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La journée d’étude abordera aussi la manière dont le passage d’une langue à l’autre peut révéler des trajectoires psychiques, des traces enfouies ou de nouvelles formes de création et de reformulation du sens.

Plusieurs membres de l’Académie du Royaume prendront part à cette rencontre, dont Abdelfattah Kilito, Abdessalam Benabdelali et Mohamed Sghir Janjar, aux côtés de spécialistes de la traduction et de la littérature, parmi lesquels Mouna Hachim, Fadwa Nasser, Amal Bouhmida, Karima Berger, Medody Bonny, Christian Hoffman, Farid Lemrini et Nizar Hammad.

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