Tourisme : après un début d’année 2026 solide, Agadir en route vers un été exceptionnel

À Agadir, l’été a commencé avant l’été. À fin mai, la destination affichait déjà 607.894 arrivées, 2,62 millions de nuitées et un taux d’occupation en hausse. Désormais, les professionnels misent sur un remplissage pouvant atteindre 95% en juillet-août, porté par les vacances scolaires, les réservations de dernière minute et la vigueur du marché national. Ce que disent les chiffres, et ce qu’ils annoncent pour la première station balnéaire du pays.

Selon les dernières données du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir-Souss-Massa, les cinq premiers mois de 2026 se sont soldés par une hausse des arrivées et des nuitées dans les hôtels classés de la région. Une tendance favorable qui se reflète également dans le taux d’occupation. Forte de cette dynamique, une source autorisée au sein du CRT estime que la saison estivale sera particulièrement porteuse.

Des performances solides depuis le début de l’année

Les chiffres cumulés de janvier à mai 2026 témoignent d’une dynamique positive, avec 607.894 visiteurs accueillis, contre 570.260 un an plus tôt, soit une hausse de 6,6%, tandis que les nuitées ont progressé d’environ 231.000 unités pour atteindre près de 2,62 millions, contre 2,387 millions durant la même période de 2025 (+9,71%). Cette évolution traduit une amélioration de la fréquentation et de la durée des séjours.

Passé de 61,78% à 65,78% durant les cinq premiers mois de l’année, le taux d’occupation hôtelier moyen confirme la capacité de la destination à attirer davantage de visiteurs tout en optimisant le remplissage de ses établissements d’hébergement touristique classés (EHTC).

(Publicité)

(Publicité)

Parmi les segments les plus performants figurent les établissements cinq étoiles, qui enregistrent des hausses de 38,15% des arrivées et de 40% des nuitées, notamment sur les marchés britannique, polonais, belge, néerlandais et national, ce qui confirme la diversification des clientèles de la région.

Selon une source autorisée au sein du CRT, la dynamique observée depuis le début de l’année 2026 s’est poursuivie au mois de mai, avec des arrivées en hausse de 3,28% par rapport à mai 2025, à 135.404 touristes, tandis que les nuitées ont enregistré une hausse de 9,40%, dépassant les 564.000 nuitées. Dans le même temps, le taux d’occupation moyen des hôtels classés est passé de 64,91% à 66,58%.

La même source ajoute que ces performances confirment que la haute saison de la première destination balnéaire du Maroc, qui commence désormais en mai, ne se limite plus aux seuls mois de la saison estivale.

Le marché national attendu en force

Si les mois de juin et de juillet sont toujours marqués par la présence de nombreux visiteurs étrangers, la même source précise que la destination reste largement fréquentée par le marché national.

"En réalité, la saison estivale démarre véritablement début juillet, avec les vacances scolaires et les congés d’été", souligne cette source, en rappelant que cette période constitue traditionnellement l’un des principaux moteurs de la fréquentation touristique dans la région Souss-Massa.

Levier essentiel pour l’économie locale, le tourisme domestique assure généralement des niveaux élevés d’activité durant juillet et août, en contribuant fortement au remplissage des hôtels et des résidences touristiques.

Se voulant optimiste, la source interrogée affirme que les premières réservations commencent déjà à tomber et que cette tendance prometteuse est observée par de nombreux hôteliers, avant même l’arrivée des réservations de dernière minute, particulièrement importantes sur le marché marocain.

Vers un taux d’occupation de 95% et une croissance à deux chiffres

Sur les perspectives estivales, la même source estime qu’au regard des réservations déjà enregistrées et des tendances observées sur le marché, les signaux sont particulièrement favorables.

"Nous tablons sur un taux d’occupation de 95% durant juillet et août", déclare-t-elle, en ajoutant que, si ces prévisions se concrétisent, la destination signera l’une de ses meilleures saisons estivales de ces dernières années et confirmera son statut de locomotive du tourisme balnéaire national.

Au-delà d’un taux d’occupation hôtelier en hausse, la perspective d’une progression à deux chiffres de l’activité touristique nourrit également l’optimisme de cette source, pour qui les premières tendances de réservation laissent envisager des performances supérieures à celles enregistrées durant l’été 2025.

Après un début d’année marqué par des résultats solides, Agadir semble ainsi réunir toutes les conditions pour réussir une saison estivale très favorable, ce qui devrait conforter sa place parmi les principaux moteurs de la croissance touristique nationale.

À découvrir

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.