BTP : après sa victoire en cassation, Sintram tente de suspendre sa liquidation
Renvoyée devant la cour d’appel de commerce, l’affaire Sintram connaît un nouvel épisode judiciaire à Casablanca. L’entreprise de BTP veut obtenir un répit avant le réexamen de son dossier, mais ses créanciers contestent déjà la manœuvre. Détails.
Forte d'un rebondissement en cassation, Sintram verra sa procédure de liquidation réexaminée par la Cour d'appel de commerce. Mais en attendant, l'entreprise de BTP tente d'en obtenir la...
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