BTP : après sa victoire en cassation, Sintram tente de suspendre sa liquidation

Renvoyée devant la cour d’appel de commerce, l’affaire Sintram connaît un nouvel épisode judiciaire à Casablanca. L’entreprise de BTP veut obtenir un répit avant le réexamen de son dossier, mais ses créanciers contestent déjà la manœuvre. Détails.

Le 16 juin 2026 à 13h56 | Modifié 16 juin 2026 à 14h22

Forte d'un rebondissement en cassation, Sintram verra sa procédure de liquidation réexaminée par la Cour d'appel de commerce. Mais en attendant, l'entreprise de BTP tente d'en obtenir la...

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