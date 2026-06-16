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En images, la Kaaba revêt sa nouvelle Kiswa

Comme chaque année, la couverture sacrée de la Kaaba, appelée Kiswa, est remplacée lors d'une cérémonie solennelle.

Ph. SPA
I. S.
Le 16 juin 2026 à 14h10 | Modifié 16 juin 2026 à 14h32

Cette année, le changement de la Kiswa a eu lieu le mardi 1er Moharram 1448, correspondant au 16 juin 2026 en Arabie saoudite.

L’opération a mobilisé 159 techniciens et artisans du Complexe du Roi Abdulaziz pour la Sainte Kiswa de la Kaaba, chargés de mener à bien cette intervention minutieuse. Ils ont procédé au remplacement de l’ancienne Kiswa par une nouvelle, composée de quatre pans distincts ainsi que du rideau de la porte. Chaque pan est hissé séparément au sommet de la Kaaba avant d’être déployé sur l’ancien revêtement.

Selon les autorités saoudiennes, la fabrication de la Kiswa nécessite environ 1.000 kilogrammes de soie brute, teinte en noir au sein du complexe, ainsi que 120 kilogrammes de fils d’or et 100 kilogrammes de fils d’argent.

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I. S.
Le 16 juin 2026 à 14h10

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