Au port de Casablanca, un premier navire Supramax de 55.000 tonnes pour Cosumar
Un premier navire vraquier sucrier d'une capacité avoisinant 55.000 tonnes, affrété par le groupe Cosumar, a été accueilli au terminal polyvalent de Marsa Maroc au port de Casablanca. Ce navire est le premier à bénéficier de l’approfondissement des quais à 12 mètres de tirant d’eau.
Long de 200 mètres et transportant près de 55.000 tonnes de sucre brut, ce navire constitue la première escale de cette envergure depuis la mise en service de la première phase du projet d'approfondissement. Le nouveau tirant d'eau de 12 mètres ouvre le terminal à l'accueil de navires de type Supramax.
Cet aboutissement s'inscrit, selon les deux opérateurs, dans une démarche conjointe engagée depuis plusieurs années pour fluidifier les opérations portuaires et renforcer la performance de la chaîne logistique.
En 2025, plus de 50 navires ont été traités au port de Casablanca, représentant un volume supérieur à 1,5 million de tonnes. Le temps moyen de séjour à quai a été ramené à moins de quatre jours, et les cadences de déchargement ont plus que doublé, passant de 4.000 à plus de 10.000 tonnes par jour en moyenne.
Cette nouvelle cargaison est destinée, elle aussi, à être traitée au sein de la raffinerie de Casablanca du groupe, qui s'appuie sur un process de raffinage parmi les plus avancés et les plus performants. Ces importations de sucre brut contribuent, dans un premier temps, à sécuriser l'approvisionnement régulier du marché national, et soutiennent par ailleurs le développement des activités à l'export du groupe.
Combinés aux actions d'amélioration opérationnelle engagées conjointement, les travaux d'approfondissement des quais permettent au groupe Cosumar d'affréter des navires de plus grande capacité et de générer des optimisations portuaires et logistiques significatives. Ces avancées contribuent directement à la sécurisation de ses approvisionnements, à l'amélioration de son efficacité opérationnelle et à la maîtrise de ses coûts logistiques.
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