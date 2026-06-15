Port de Casablanca : le terminal polyvalent de Marsa Maroc accueille son premier navire de 55.000 tonnes

Un premier navire d'une capacité avoisinant les 55.000 tonnes, affrété par le groupe Cosumar, a été accueilli au terminal polyvalent de Marsa Maroc au port de Casablanca.

Le terminal polyvalent de Marsa Maroc au port de Casablanca a accueilli pour la première fois un navire de grande capacité depuis la récente mise en service de la première phase du projet d’approfondissement de ses quais. Il s'agit d'un navire vraquier sucrier de 200 mètres, affrété par le groupe Cosumar, transportant une cargaison de près de 55.000 tonnes de sucre brut.

Rendue possible grâce au nouveau tirant d'eau de 12 mètres dont dispose désormais le terminal, et traitée dans les meilleures conditions opérationnelles, cette escale illustre les premiers bénéfices concrets du projet d’approfondissement du terminal polyvalent du port de Casablanca.

Khalid Mansour, directeur de la Business Unit Vracs à Marsa Maroc, a déclaré : "Nous assistons à l'ouverture du port de Casablanca à une nouvelle gamme d'escales de navires vraquiers de grande capacité. Avec 230 mètres linéaires de quai désormais réhabilités et approfondis à -12 mètres, le terminal peut accueillir des navires dont la capacité avoisine les 60.000 tonnes. Notre objectif est de porter ce linéaire à 530 mètres d'ici 2028, dotant ainsi le terminal d'une capacité totale de plus de 8 millions de tonnes".

(Publicité)

(Publicité)

Anas Jamal Eddine, directeur commercial, marketing et supply chain du groupe Cosumar, a pour sa part indiqué que "le partenariat entre le groupe Cosumar et Marsa Maroc illustre parfaitement ce que doit être une collaboration ‘opérateur portuaire-industriel’ : un levier au service d’une croissance commune. Combinés aux actions d'amélioration opérationnelle engagées conjointement, les travaux d'approfondissement des quais permettent au groupe Cosumar d’affréter des navires de plus grande capacité, générant des optimisations portuaires et logistiques significatives pour sa compétitivité".

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.