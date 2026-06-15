Port de Casablanca : le terminal polyvalent de Marsa Maroc accueille son premier navire de 55.000 tonnes
Un premier navire d'une capacité avoisinant les 55.000 tonnes, affrété par le groupe Cosumar, a été accueilli au terminal polyvalent de Marsa Maroc au port de Casablanca.
Le terminal polyvalent de Marsa Maroc au port de Casablanca a accueilli pour la première fois un navire de grande capacité depuis la récente mise en service de la première phase du projet d’approfondissement de ses quais. Il s'agit d'un navire vraquier sucrier de 200 mètres, affrété par le groupe Cosumar, transportant une cargaison de près de 55.000 tonnes de sucre brut.
Rendue possible grâce au nouveau tirant d'eau de 12 mètres dont dispose désormais le terminal, et traitée dans les meilleures conditions opérationnelles, cette escale illustre les premiers bénéfices concrets du projet d’approfondissement du terminal polyvalent du port de Casablanca.
Khalid Mansour, directeur de la Business Unit Vracs à Marsa Maroc, a déclaré : "Nous assistons à l'ouverture du port de Casablanca à une nouvelle gamme d'escales de navires vraquiers de grande capacité. Avec 230 mètres linéaires de quai désormais réhabilités et approfondis à -12 mètres, le terminal peut accueillir des navires dont la capacité avoisine les 60.000 tonnes. Notre objectif est de porter ce linéaire à 530 mètres d'ici 2028, dotant ainsi le terminal d'une capacité totale de plus de 8 millions de tonnes".
Anas Jamal Eddine, directeur commercial, marketing et supply chain du groupe Cosumar, a pour sa part indiqué que "le partenariat entre le groupe Cosumar et Marsa Maroc illustre parfaitement ce que doit être une collaboration ‘opérateur portuaire-industriel’ : un levier au service d’une croissance commune. Combinés aux actions d'amélioration opérationnelle engagées conjointement, les travaux d'approfondissement des quais permettent au groupe Cosumar d’affréter des navires de plus grande capacité, générant des optimisations portuaires et logistiques significatives pour sa compétitivité".
à lire aussi
Article : Kacem Bennani Smires : “Dans la transmission des entreprises, il y a un fossé entre ce qu'il faudrait faire et la réalité”
93% du tissu entrepreneurial, 65% des emplois, 60% de la valeur ajoutée nationale... Les entreprises familiales sont l'épine dorsale de l'économie marocaine. Pourtant, une sur quatre seulement réussit sa première transmission. Kacem Bennani Smires, président de l'Institut de l'entreprise familiale Maroc, décrypte les raisons de cette fragilité et les leviers pour y remédier.
Article : Élections 2026 : derrière l’abstention, une demande de transparence et de résultats
À moins de quatre mois du scrutin, une étude de l’association Les Citoyens met au jour un paradoxe politique : 66,6% des répondants jugent le vote important, mais seuls 13,6% font confiance aux dernières élections. Signe d’un électorat qui ne tourne pas le dos aux urnes, mais réclame des preuves concrètes avant d’y retourner. Détails.
Article : Bourse de Casablanca : les minières flambent, le MASI réalise l'une de ses meilleures séances de l'année 2026
Portée par un puissant rebond des valeurs minières et par l'optimisme suscité par l'annonce d'un accord de paix au Moyen-Orient, la Bourse de Casablanca a signé l'une de ses plus fortes progressions de l'année ce lundi 15 juin. Le MASI a bondi de 4,46%, dans un marché marqué par un regain d'appétit pour le risque et des échanges dépassant les 540 MDH.
Article : Prévisions météorologiques pour le mardi 16 juin
Voici les prévisions pour le mardi 16 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie : - Temps assez chaud sur le Sud-Est, […]
Article : CAN 2025 : en exclusivité, voici les arbitres du TAS appelés à trancher le litige Maroc-Sénégal
Qui tranchera le recours du Sénégal contre la décision ayant attribué la CAN 2025 au Maroc ? Médias24 révèle l'identité des trois arbitres du TAS et les derniers développements d'une procédure désormais entrée dans sa phase d'instruction, mais dont le calendrier repousse toute échéance importante à l'après-Mondial 2026.
Article : Météo du 15 au 21 juin : chaleur, orages locaux et brouillards côtiers au menu de la semaine
Sous l’effet de la dépression thermique saharienne, les températures pourraient atteindre 39 °C à 46 °C dans le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes, tandis que l’influence maritime continuera de tempérer les zones proches de l’Atlantique et de la Méditerranée.