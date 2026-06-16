Santé : la FM6SS et ABA Life s’allient pour développer des infrastructures médicales intelligentes

Dès octobre 2026, les premières solutions devront être déployées au Maroc, avec des objectifs chiffrés à l’horizon 2030 : 100.000 professionnels formés à l’IA, 25 millions de téléconsultations et plus de 100 start-up HealthTech accompagnées.

La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) et ABA Life, pôle santé d’ABA Technology, ont annoncé la signature d’une convention de partenariat stratégique en vue de créer une joint-venture dédiée aux infrastructures de santé intelligentes.

Cette structure, dont les premières solutions devront être déployées à partir d’octobre 2026, interviendra dans plusieurs établissements de santé au Maroc d’ici 2027, avant une extension progressive à d’autres pays africains, indiquent les deux partenaires dans un communiqué conjoint.

Le projet couvre un large périmètre allant de la recherche médicale à l’intelligence artificielle clinique, en passant par la télémédecine, la santé territoriale, l’ingénierie biomédicale, la simulation, la biosurveillance, la gestion des urgences, l’hospitalisation à domicile, la santé publique et l’accompagnement de start-up HealthTech.

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Les deux partenaires disent vouloir bâtir un modèle fondé sur la convergence entre médecine, ingénierie et intelligence artificielle, dans le cadre de la modernisation du système de santé marocain.

Le déploiement reposera sur trois axes. Le premier concerne la recherche et la santé publique, avec l’objectif de soutenir plus de 50 programmes de recherche en intelligence artificielle, médecine de précision et approche "One Health", ainsi que de produire plus de 100 publications et communications scientifiques internationales à l’horizon 2030. Un Observatoire africain épidémiologique doit également être créé d’ici fin 2026.

Le deuxième axe porte sur la modernisation des pratiques cliniques, notamment à travers la télémédecine et la formation immersive. Les objectifs annoncés incluent la formation de plus de 100.000 professionnels de santé à l’intelligence artificielle et la réalisation de plus de 25 millions de téléconsultations et télé-expertises cumulées d’ici 2030.

Le troisième volet vise la création d’un pôle marocain de référence dans la HealthTech, la MedTech et la Biotech. La future structure prévoit d’accompagner plus de 100 start-up innovantes et de contribuer à la création de plus de 50 actifs de propriété intellectuelle et brevets.

Pour Lahcen Belyamani, président-directeur général de la FM6SS, ce partenariat doit permettre de rapprocher l’excellence académique, clinique et scientifique des capacités d’innovation technologique, afin d’accélérer la transformation du système de santé et de renforcer la souveraineté sanitaire du Maroc.

Le président-directeur général d’ABA Life, Mohamed Benouda, estime pour sa part que la prochaine génération des systèmes de santé reposera sur la convergence entre médecine, ingénierie, intelligence artificielle et opérations de santé augmentées.

À travers cette alliance, les deux partenaires entendent positionner le Maroc comme plateforme de développement de solutions de santé augmentée destinées au marché national et au continent africain.

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