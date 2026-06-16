20 ans de la Charte RSE : la CGEM distingue 21 entreprises et porte à 152 le nombre de sociétés labellisées
Lancé en 2006, le dispositif patronal a récompensé cette année dix nouvelles entreprises, dont Crédit Agricole du Maroc, Pharma 5 et Rabat Région Mobilité. Onze autres ont vu leur distinction renouvelée.
La cérémonie de remise des trophées du Label RSE de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) s’est tenue le lundi 15 juin 2026 à Casablanca, sur le thème "20 ans de la Charte RSE : de l’engagement à l’impact".
Cette édition revêt une dimension particulière puisqu’elle marque le 20e anniversaire de la Charte RSE de la CGEM, lancée en 2006 pour promouvoir auprès des entreprises marocaines une vision de la performance conciliant création de valeur économique, progrès social, bonne gouvernance et préservation de l’environnement, indique un communiqué de la Confédération.
À l'ouverture de cette cérémonie, le président de la CGEM, Mehdi Tazi, a rappelé que la responsabilité sociétale constitue aujourd'hui un levier de compétitivité, de résilience et de confiance pour les entreprises.
Il a souligné que les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance sont désormais pleinement intégrés aux stratégies de développement des entreprises et contribuent à leur performance durable.
La cérémonie a également été marquée par une table ronde intitulée "De la conformité à la création de valeur : comment la RSE devient un levier de compétitivité", réunissant des entreprises labellisées autour de leurs retours d’expérience et des bénéfices concrets d’une démarche RSE intégrée à la stratégie de l’entreprise.
La cérémonie s'est poursuivie par la remise des trophées du Label RSE de la CGEM à 21 entreprises dont les démarches ont été reconnues pour leur engagement en faveur d'une croissance responsable, inclusive et durable.
Le Label RSE de la CGEM a été attribué pour la première fois à AXA Services, BOTTU, CGI (Compagnie générale immobilière), Crédit Agricole du Maroc, Frigo Process, Pharma 5, Rabat Région Mobilité, Red Med Private Equity, S2M et Wafa IMA Assistance.
Par ailleurs, ce label a été renouvelé à AtlantaSanad Assurance, la Bourse de Casablanca, CAT (Compagnie d’assurance transport), Cosumar, Sunabel, Suta, HPS, Les Eaux Minérales d’Oulmès, Leyton, Novec ainsi qu'à la Société de gestion de la loterie nationale.
À ce jour, 152 entreprises ont obtenu le Label RSE de la CGEM. Cette dynamique témoigne de l’appropriation croissante des principes de responsabilité sociétale par les entreprises marocaines et de leur volonté de conjuguer performance économique, impact social et responsabilité environnementale.
En outre, la cérémonie a été l'occasion de rappeler l'engagement de la CGEM en faveur de la diffusion de la culture RSE au sein de l'ensemble du tissu économique national, notamment à travers le label "PME Responsable", lancé en 2025 afin d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans l'intégration des principes de responsabilité sociétale à leurs stratégies et à leurs pratiques, conclut le communiqué.
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