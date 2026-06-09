Bourse de Casablanca. Le MASI termine en baisse de 0,7%

La Bourse de Casablanca a terminé la séance du 9 juin 2026 dans le rouge. Le MASI a cédé 0,66%, ramenant sa contre-performance annuelle à 1,81%. Marsa Maroc, LabelVie et Attijariwafa bank ont concentré les principaux volumes d'échanges.

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La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 9 juin 2026 en baisse. L’indice MASI a reculé de 0,66% à 18.505,63 points. Le MASI ESG a perdu 0,92% à 1.353,81 points, tandis que le MASI 20 a abandonné 0,50% à 1.323,77 points.

Depuis le début de l’année, le MASI affiche désormais une contre-performance de 1,81%, alors que le MASI 20 accuse un repli de 10,9%.

La capitalisation boursière s’est établie à 1.075,4 MMDH.

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Le volume global des échanges a atteint 160,27 MDH, entièrement réalisé sur le marché central.

Du côté des valeurs les plus actives, Marsa Maroc a dominé les échanges avec 42,24 MDH, devant Label Vie (26,80 MDH), Attijariwafa bank (15,15 MDH), Managem (9,95 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (7,77 MDH).

Sur le front des variations, les plus fortes hausses ont été enregistrées par :

• Auto Nejma : +5,99% à 4.834 DH

• Société Marocaine de Monétique : +2,82% à 510 DH

• BMCI : +2,00% à 612 DH

• Compagnie Minière de Touissit : +1,49% à 4.770 DH

• Delta Holding : +1,47% à 57,84 DH

À l’inverse, les principales baisses ont concerné :

• Lesieur Cristal : -5,71% à 330 DH

• Zellidja : -4,65% à 205 DH

• AFMA : -4,05% à 1.185 DH

• M2M Group : -3,73% à 380,75 DH

• Ciments du Maroc : -2,65% à 1.650 DH

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Source: medias24.com

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