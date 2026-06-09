Bourse de Casablanca. Le MASI termine en baisse de 0,7%

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 9 juin 2026 en baisse. L’indice MASI a reculé de 0,66% à 18.505,63 points. Le MASI ESG a perdu 0,92% à 1.353,81 points, tandis que le MASI 20 a abandonné 0,50% à 1.323,77 points.
Depuis le début de l’année, le MASI affiche désormais une contre-performance de 1,81%, alors que le MASI 20 accuse un repli de 10,9%.
La capitalisation boursière s’est établie à 1.075,4 MMDH.
Le volume global des échanges a atteint 160,27 MDH, entièrement réalisé sur le marché central.
Du côté des valeurs les plus actives, Marsa Maroc a dominé les échanges avec 42,24 MDH, devant Label Vie (26,80 MDH), Attijariwafa bank (15,15 MDH), Managem (9,95 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (7,77 MDH).
Sur le front des variations, les plus fortes hausses ont été enregistrées par :
• Auto Nejma : +5,99% à 4.834 DH
• Société Marocaine de Monétique : +2,82% à 510 DH
• BMCI : +2,00% à 612 DH
• Compagnie Minière de Touissit : +1,49% à 4.770 DH
• Delta Holding : +1,47% à 57,84 DH
À l’inverse, les principales baisses ont concerné :
• Lesieur Cristal : -5,71% à 330 DH
• Zellidja : -4,65% à 205 DH
• AFMA : -4,05% à 1.185 DH
• M2M Group : -3,73% à 380,75 DH
• Ciments du Maroc : -2,65% à 1.650 DH
Source: medias24.com