Mondial 2026 : le grand branle-bas des cafés et des restaurants marocains

Le Mondial commence aussi dans les rues, sur les terrasses et dans les salles bondées. Avec des rencontres qui peuvent se prolonger tard dans la nuit, les professionnels promettent de tenir la cadence jusqu’au 19 juillet, sans flambée généralisée des prix ni débordements avec les autorités. Détails.

Alors que le coup d'envoi officiel de la compétition a été donné ce jeudi 11 juin 2026 avec la rencontre Mexique-Afrique du Sud, l'heure est désormais à l'action pour les gérants d'établissements. Ces derniers doivent relever le défi opérationnel de concilier un afflux massif et passionné de supporters avec le respect rigoureux des réglementations locales.

Le dispositif d'accompagnement, aujourd'hui pleinement opérationnel sur le terrain, est le fruit de négociations préalables menées par la Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants au Maroc (FNPCRM) avec les walis, les gouverneurs ainsi que les différentes autorités et administrations concernées à l'échelle nationale.

Lors de ces réunions préparatoires, les autorités publiques et locales se sont, selon la Fédération, engagées à mettre en place toutes les conditions favorables et à accorder les facilités nécessaires pour que la diffusion des rencontres de la Coupe du monde puisse se dérouler de manière fluide et sécurisée au sein des établissements.

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La Fédération a pour sa part rappelé aux professionnels l'importance de leur propre engagement, les exhortant à se mobiliser activement pour la réussite de cet événement d'envergure mondiale en veillant à la qualité de l’accueil et en maintenant une activité normale et structurée.

Cet effort d'organisation est particulièrement requis pour les matchs programmés à des heures tardives. À cet égard, la FNPCRM affirme que l'assouplissement des horaires accordé par l'administration doit impérativement s'accompagner d'un respect strict des lois en vigueur, du maintien de l'ordre public, ainsi que de la préservation de la tranquillité et du repos des riverains.

Tout comportement ou aménagement technique susceptible de générer des nuisances ou de troubler l'ordre public doit être proscrit, afin de renvoyer une image honorable des professionnels du secteur à l'échelle du Royaume.

Cette gestion rigoureuse des plages horaires trouve une application concrète dans le segment des restaurants touristiques. Comme l'a précisé à Médias24 Khalid Abbadi, président de l’Association régionale des restaurateurs touristiques de Casablanca-Settat (ARRTCS), les règles d'exploitation ont été clairement définies en amont. En temps normal, ces établissements disposent d'une autorisation permanente d'ouverture allant jusqu'à 2h00 du matin.

Pour les phases finales de la compétition, dont les enjeux ou les prolongations pourraient imposer des fermetures encore plus tardives, les représentants professionnels maintiennent un contact permanent avec les autorités locales.

Tarifs : la rumeur de la surtaxe de 5 dirhams fermement démentie

Cette mobilisation opérationnelle s'accompagne d'une vigilance stricte sur la politique tarifaire, un sujet particulièrement sensible en cette période de forte affluence.

Face aux allégations propagées par certains sites d'information en ligne et des pages sur les réseaux sociaux faisant état d’un accord entre exploitants pour imposer une majoration systématique de 5 DH par consommateur pour le suivi des matchs, la Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants au Maroc (FNPCRM) a tenu à assurer à l'opinion publique nationale et à l'ensemble des citoyens que ces informations sont dénuées de tout fondement et totalement déconnectées de la réalité du terrain.

La Fédération rappelle que les prix appliqués dans le secteur demeurent soumis aux choix individuels de chaque établissement, conformément aux lois en vigueur régissant la liberté des prix et de la concurrence.

Contacté par Médias24, Ahmed Bafarkan, coordinateur de la FNPCRM, a affirmé que cette manifestation sportive d'envergure mondiale constitue un levier majeur pour dynamiser l'activité commerciale et attirer une clientèle nombreuse, en particulier lors des matchs diffusés en fin de soirée.

À cet égard, Ahmed Bafarkan appelle l'ensemble des propriétaires de cafés et de restaurants à faire preuve d'un sens aigu de la responsabilité professionnelle et à ne pas instrumentaliser cet événement pour appliquer des hausses de prix injustifiées.

Selon lui, la réussite globale de cette période repose sur la préservation de la confiance des clients, laquelle passe par l'offre de prestations de qualité à des tarifs raisonnables et accessibles au plus grand nombre. Le véritable bénéfice pour les professionnels réside ainsi dans la satisfaction durable des consommateurs et la valorisation de l'image de marque du secteur, et non dans la recherche de gains éphémères au détriment du citoyen.

Logistique, stratégie commerciale et impact économique jusqu'au 19 juillet

Au-delà des questions d'horaires et de tarification, la réussite de cette période de haute affluence repose sur une préparation logistique rigoureuse. Interrogé sur la capacité des établissements à faire face à la prolongation des horaires et au flux important de supporters, Khalid Abbadi confirme que les effectifs actuels des restaurants touristiques sont parfaitement dimensionnés et préparés pour absorber cette charge de travail supplémentaire.

Sur le plan de l'approvisionnement, les volumes de marchandises disponibles ont été anticipés pour répondre à la demande tout au long de la compétition. Pour sécuriser cette chaîne logistique, les restaurateurs disent travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires habituels, notamment les brasseries et les distributeurs, qui soutiennent activement le secteur à travers un dispositif d'accompagnement renforcé durant toute cette période.

Cette solidité logistique s'accompagne d'une politique commerciale offensive. La stratégie repose sur la mise en place d'offres commerciales attractives, telles que des formules de type happy hour, combinées à une qualité de service rigoureuse. L'objectif clairement affiché par les opérateurs est de fidéliser une clientèle diversifiée et de lui offrir une expérience marquante au sein des établissements.

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