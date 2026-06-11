Coupe du monde 2026. Le Mondial le moins rassembleur de l’histoire s’ouvre à Mexico
Tensions politiques, difficultés d’obtention des visas, prix exorbitants des billets… la 23e édition du Mondial s’ouvre ce jeudi 11 juin (20 h) à Mexico avec l’affiche entre le Mexique et l’Afrique du Sud dans une ambiance trouble, et l’espoir que le jeu finisse par éclipser tout le reste.
Le tournoi le plus attendu de la planète s’apprête à reprendre ses droits, ce jeudi 11 juin à l’Estadio Azteca, où le Mexique accueille l’Afrique du Sud (20 h) dans une atmosphère paradoxale. Celle d’une Coupe du monde censée incarner l’universalité du football, mais qui divise plus que jamais.
Car cette 23e édition, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, ne ressemble à aucune autre. Par son format d’abord, avec 48 équipes engagées et une compétition qui s’étire sur plusieurs semaines.
Ensuite par son contexte, marqué par une accumulation de tensions rarement aussi nombreuses et surtout aussi grossièrement dissimulées, comme de la poussière sous le tapis.
Preuve en sont les multiples esquives du président de la FIFA. Gianni Infantino a même jugé malheureux que l’arbitre somalien Omar Artan, qui devait officier pendant la compétition, ait été refoulé par les autorités américaines, dont le président qualifie la Somalie de "pays arriéré".
Rappelons que l’homme au sifflet a été désigné et accrédité par l’instance internationale. Et qu’il est une valeur sûre de l’arbitrage africain. D’ailleurs, même la Confédération africaine de football n’a pas jugé utile d’apporter son soutien à l’un des siens.
Une édition aux antipodes de l’essence même du football
Sur fond de suspicions raciales, cette édition est aux antipodes de l’essence même du football, dont la popularité s’est construite dans les rues.
Mais le Mondial 2026 a réussi à en faire un sport élitiste. En attestent les prix des billets et les difficultés d’obtention de visa, qui alimentent un fort sentiment d’exclusion. Et ce n’est pas tout.
Dans les rues de Mexico, la tension est également palpable. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé ces derniers jours pour dénoncer leurs conditions de vie et réclamer une revalorisation salariale, dans une capitale où l’arrivée du Mondial crée autant d’espoirs que de frustrations.
Et pourtant, malgré ce climat anxiogène, la Coupe du monde reste un événement à part. Il suffit de séparer l’œuvre des hommes qui l’organisent de la beauté du geste pour retrouver la magie portée par des joueurs qui nous feront rêver pendant plus d’un mois.
Sans doute pour la dernière fois. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar s’avancent vers ce qui pourrait être leur dernière Coupe du monde. D’autres stars du football planétaire s’apprêtent également à tirer leur révérence internationale.
Il s’agit notamment de Luka Modrić, Kevin De Bruyne, Sadio Mané, Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou encore Edin Džeko.
Le Maroc s’inscrit dans la continuité de sa montée en puissance
Collectivement, trois équipes se détachent légèrement. La France, finaliste de deux des trois dernières éditions, l’Argentine, championne du monde en titre, et l’Espagne, championne d’Europe 2024, dont le collectif est certainement le plus abouti.
Un aspect toujours décisif lors des aventures au long cours. Derrière ce trio, plusieurs nations sont en embuscade. Notamment le Brésil, le Portugal et l’Allemagne, toujours capables de se transcender dans les moments décisifs.
Sans oublier l’Angleterre, ne serait-ce qu’au regard de sa régularité au second tour dans les grandes compétitions. Mais cette édition pourrait aussi être celle des outsiders.
Le Maroc, d’abord, qui s’inscrit dans la continuité de sa montée en puissance sur la scène internationale et espère confirmer son statut parmi les nations compétitives du tournoi.
Ensuite, on retrouve la Norvège, le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou encore l’Équateur, qui figurent parmi les équipes capables de surprendre dans un format qui ouvre mécaniquement davantage de possibilités.
Mais pour l’heure, place au match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, disputé dans l’historique Estadio Azteca. Un stade rompu à ce type d’événement puisqu’il accueille pour la troisième fois une cérémonie d’ouverture de Coupe du monde.
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