Mondial 2026 : les cafés et restaurants de Marrakech autorisés à rester ouverts jusqu'à 4 h du matin

Du 11 juin au 19 juillet, la commune adapte les horaires de la ville au calendrier d’une compétition disputée en Amérique du Nord. La mesure doit permettre au public de suivre les rencontres programmées tard le soir, tout en accompagnant l’activité nocturne de la cité ocre en pleine saison estivale.

À l'occasion de la Coupe du monde de football 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la ville de Marrakech s'adapte au décalage horaire. La présidente du conseil communal de Marrakech, Fatima Ezzahra El Mansouri, a annoncé la décision de prolonger les horaires d’ouverture des cafés et des restaurants de la ville.

Du 11 juin au 19 juillet 2026, les établissements de restauration et les cafés de la cité ocre seront exceptionnellement autorisés à rester ouverts jusqu'à 4 h du matin. Cette décision vise à permettre au public de suivre les rencontres de la compétition, dont une grande partie se déroulera tard dans la soirée.

La mesure administrative offre également un soutien à l'activité économique nocturne des commerces de la ville, particulièrement dynamique durant la saison estivale.

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