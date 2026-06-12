Libre-échange avec la Chine : pourquoi le Maroc avance avec prudence

Selon Ryad Mezzour, Pékin a fait une proposition à Rabat. Mais avant d’ouvrir d’éventuelles négociations, le gouvernement veut mesurer l’impact sur les industriels locaux, les débouchés à l’export et les accords commerciaux déjà en vigueur.

Selon des déclarations du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, rapportées par Bloomberg, la Chine a proposé au Maroc la signature d’un accord de libre-échange. Le Royaume évalue actuellement les implications d’un tel partenariat avant d’envisager d’éventuelles discussions officielles.

D'après la même source, Ryad Mezzour a indiqué qu’un tel accord pourrait permettre aux industriels marocains d’accéder plus facilement au marché chinois, tout en contribuant à la diversification des débouchés du pays au-delà de l’Europe.

Le ministre a toutefois souligné qu’une telle démarche nécessiterait au préalable des consultations avec les entreprises concernées ainsi qu’avec les différents acteurs publics. L’impact potentiel sur l’économie nationale et sur les accords de libre-échange déjà conclus par le Maroc devra également être examiné.

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Il a par ailleurs annoncé qu’un accord de libre-échange avec le Chili était également à l’étude. Celui-ci pourrait notamment favoriser les exportations marocaines vers les pays du Mercosur.

Ces déclarations interviennent dans un contexte marqué par la montée des investissements chinois dans l’industrie marocaine, notamment dans les chaînes d’approvisionnement de batteries. Sur ce point, Ryad Mezzour a réaffirmé, auprès de Bloomberg, que le Maroc reste ouvert aux investissements étrangers, quelle que soit leur origine.

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