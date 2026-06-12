Libre-échange avec la Chine : pourquoi le Maroc avance avec prudence
Selon Ryad Mezzour, Pékin a fait une proposition à Rabat. Mais avant d’ouvrir d’éventuelles négociations, le gouvernement veut mesurer l’impact sur les industriels locaux, les débouchés à l’export et les accords commerciaux déjà en vigueur.
Selon des déclarations du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, rapportées par Bloomberg, la Chine a proposé au Maroc la signature d’un accord de libre-échange. Le Royaume évalue actuellement les implications d’un tel partenariat avant d’envisager d’éventuelles discussions officielles.
D'après la même source, Ryad Mezzour a indiqué qu’un tel accord pourrait permettre aux industriels marocains d’accéder plus facilement au marché chinois, tout en contribuant à la diversification des débouchés du pays au-delà de l’Europe.
Le ministre a toutefois souligné qu’une telle démarche nécessiterait au préalable des consultations avec les entreprises concernées ainsi qu’avec les différents acteurs publics. L’impact potentiel sur l’économie nationale et sur les accords de libre-échange déjà conclus par le Maroc devra également être examiné.
Il a par ailleurs annoncé qu’un accord de libre-échange avec le Chili était également à l’étude. Celui-ci pourrait notamment favoriser les exportations marocaines vers les pays du Mercosur.
Ces déclarations interviennent dans un contexte marqué par la montée des investissements chinois dans l’industrie marocaine, notamment dans les chaînes d’approvisionnement de batteries. Sur ce point, Ryad Mezzour a réaffirmé, auprès de Bloomberg, que le Maroc reste ouvert aux investissements étrangers, quelle que soit leur origine.
À découvrir
à lire aussi
Article : Motocyclisme à El Jadida : la course test du championnat du monde sauvée in extremis
Les autorités locales d'El Jadida ont finalement levé leurs réserves sur la course test de Haouzia, permettant le maintien d'un événement présenté comme stratégique pour l'accueil d'une manche mondiale de motocyclisme sur sable.
Article : Pour près de 945 MDH, SOGEA Maroc décroche le très convoité marché de la future gare Casa Sud
Dans le cadre de la nouvelle LGV, le site prévu à l’intersection du boulevard Roudani, de la route d’El Jadida et de l’autoroute urbaine doit devenir un pôle de connexion de plus de 21.980 m², adossé au projet urbain Nassim.
Article : Avec le Grand Stade Prince Moulay Abdellah, Mawazine voit plus grand
Les 26 et 27 juin, Douzi, Cheb Khaled, Morad et ElGrandeToto se produiront dans l’enceinte de 68.500 places, appelée à devenir l’une des nouvelles scènes majeures du festival.
Article : Bourse de Casablanca : fort rebond du MASI de 1,9%
La Bourse de Casablanca a terminé la séance du 12 juin sur une nette hausse. Le MASI a gagné 1,86%, soutenu notamment par le rebond des valeurs minières après les fortes turbulences observées la veille. Managem, Attijariwafa bank et LabelVie ont concentré l'essentiel des échanges.
Article : Le Marocain Dystinct entre au Guinness grâce à ses performances sur Billboard Arabia
Ses titres "La" et "Yma" ont cumulé 15 semaines en tête du Hot 100 arabe, tandis que "La" affiche 128 semaines consécutives de présence dans les classements. Une consécration pour un artiste parti de Belgique et devenu l’un des visages les plus suivis de la pop urbaine maghrébine.
Article : Les prévisions météo pour le samedi 13 juin
Voici les prévisions pour le samedi 13 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie : - Temps chaud sur le Sud-Est, l’Est […]