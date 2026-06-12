Range Rover Evoque Hoxton : l’édition spéciale arrive au Maroc

Pensé comme une interprétation plus expressive et exclusive du SUV compact premium britannique, le nouveau Range Rover Evoque Hoxton débarque au Maroc avec une identité forte. Inspirée du quartier créatif londonien de Hoxton, cette série spéciale mise sur le design, le raffinement et une dotation technologique particulièrement riche pour séduire une clientèle urbaine en quête de distinction.

Le 12 juin 2026 à 14h47 | Modifié 12 juin 2026 à 15h54

Range Rover enrichit son offre au Maroc avec le lancement du nouveau Range Rover Evoque Hoxton, une édition spéciale qui célèbre l’univers de l’art, de la mode et du design contemporain. Plus qu’un simple niveau de finition, cette déclinaison revendique une véritable identité, directement inspirée de l’atmosphère créative du quartier londonien de Hoxton.

Positionné sur le segment des SUV compacts premium, ce nouvel Evoque entend se différencier grâce à une présentation exclusive et une expérience à bord plus sophistiquée. Entre équipements haut de gamme, éléments de personnalisation dédiés et motorisation Diesel associée à la transmission intégrale, cette série limitée cherche à conjuguer élégance urbaine et polyvalence au quotidien.

Un design pensé pour se distinguer

Le Range Rover Evoque Hoxton affirme son caractère avec une présentation plus expressive que les versions conventionnelles. Fidèle aux codes esthétiques de la marque, il conserve ses proportions compactes et son allure épurée tout en intégrant plusieurs éléments exclusifs.

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Cette série spéciale reçoit notamment de nouvelles jantes de 20 pouces Style 5089 qui renforcent sa présence visuelle et accentuent son positionnement premium. Associées aux lignes tendues du SUV britannique, elles participent à donner davantage de dynamisme à l’ensemble.

Range Rover a également travaillé les détails pour créer une identité propre à cette édition. Les seuils de portes illuminés, ainsi que les lampes d’approche projetant la signature "Hoxton", apportent une touche de personnalisation discrète mais valorisante.

Un habitacle qui mise sur le raffinement

À bord, le Range Rover Evoque Hoxton cherche avant tout à créer une ambiance plus exclusive. La sellerie en cuir Windsor Bordeaux (Deep Garnet/Ebony) devient l’un des éléments centraux de cette version et apporte une atmosphère plus chaleureuse et sophistiquée.

L’environnement technologique est dominé par l’écran tactile incurvé Pivi Pro de 11,4 pouces. Son interface centralise les principales fonctions du véhicule avec une ergonomie moderne et une connectivité avancée.

Le niveau d’équipement se veut particulièrement généreux avec l’ajout de fonctionnalités premium comme l’affichage tête haute, la caméra panoramique 3D, l’éclairage d’ambiance configurable ainsi qu’un ensemble complet d’aides à la conduite incluant la surveillance des angles morts, la détection du trafic arrière et l’assistance active au stationnement.

Une motorisation orientée polyvalence

Sous le capot, le Range Rover Evoque Hoxton reçoit le moteur 2.0 Diesel Ingenium à quatre cylindres, une configuration qui privilégie l’équilibre entre performances et efficience.

Cette motorisation est associée de série à une boîte automatique, ainsi qu’à la transmission intégrale intelligente AWD, permettant au SUV d’adapter sa motricité selon les conditions de conduite.

L’ensemble vise à offrir une conduite fluide et polyvalente, avec un comportement adapté aussi bien aux déplacements urbains qu’aux longs trajets, tout en conservant le niveau de confort attendu sur ce segment.

Prix et disponibilité

Le nouveau Range Rover Evoque Hoxton est commercialisé au Maroc à partir de 599.000 DH clé en main.

Cette série spéciale, proposée en édition limitée, sera disponible dans le réseau Jaguar Land Rover au Maroc à travers plusieurs villes du Royaume, dont Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Fès et Oujda.

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