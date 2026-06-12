Mondial 2026 : Sofyan Amrabat veut croire à une nouvelle épopée du Maroc

Dans un entretien diffusé par la FIFA avant l’entrée en lice des Lions face au Brésil, le milieu marocain est revenu sur les victoires contre la Belgique, l’Espagne et le Portugal en 2022, estimant que cette aventure a prouvé que "tout est possible".

À la veille de l’entrée en lice du Maroc face au Brésil dans le groupe C de la Coupe du monde 2026, Sofyan Amrabat a assuré que les Lions de l’Atlas pouvaient s’inspirer de leur parcours historique au Qatar, où ils avaient terminé quatrièmes.

Dans un entretien diffusé vendredi 12 juin 2026 par la FIFA sur YouTube, le milieu marocain est revenu sur la progression de la sélection nationale entre l’élimination au premier tour en 2018 et la demi-finale atteinte quatre ans plus tard.

"Lors de la dernière Coupe du monde, c’était peut-être une surprise pour beaucoup de monde", a-t-il reconnu, rappelant qu’en 2018, en Russie, le Maroc avait "très bien joué", sans parvenir à sortir de son groupe.

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Amrabat a ensuite retracé les étapes du parcours marocain en 2022. Lors du premier match contre la Croatie, les Lions de l’Atlas "ne savaient pas vraiment à quoi s’attendre", avant de monter en puissance au fil de la rencontre. "Nous avons commencé à mieux jouer et à prendre confiance", a-t-il expliqué.

Le tournant, selon lui, est venu face à la Belgique, battue 2-0. "Une grande équipe, avec de grands joueurs. Les battre 2-0 a été un énorme boost pour notre confiance", a-t-il souligné.

Le milieu marocain a également insisté sur la portée émotionnelle de cette campagne, marquée par la première place du groupe et une ferveur populaire exceptionnelle autour de la sélection. "Ce sentiment, cette joie que tu ressens, je ne pense pas que tu puisses l’avoir souvent dans ta vie", a-t-il confié.

Pour Amrabat, la victoire aux tirs au but contre l’Espagne en huitième de finale a changé le regard porté sur le Maroc. "Battre l’Espagne a montré au monde entier que nous pouvions battre tout le monde, n’importe quel adversaire, n’importe quelle équipe", a-t-il déclaré.

Il a aussi évoqué le quart de finale remporté contre le Portugal, décrit comme "un match difficile", au cours duquel les joueurs marocains ont énormément couru. Il a salué notamment la prestation de Yassine Bounou, "incroyable, comme toujours", ainsi que l’état d’esprit d’un groupe longtemps considéré comme outsider.

"Je me souviens de chaque moment, de chaque match", a poursuivi Amrabat, affirmant que cette aventure avait nourri une ambition encore plus grande pour la sélection marocaine.

"Notre rêve est de gagner la Coupe du monde", a-t-il lancé. "Si tu joues avec ton cœur et que tu mets tout ce que tu as dans le match, tout est possible."

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