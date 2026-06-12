RAM Open Innovation : Royal Air Maroc cherche start-up pour transformer l’expérience des passagers et ses opérations
Pour cette 5e édition, les jeunes entreprises sélectionnées pourront tester leurs solutions en conditions réelles avec les équipes de la compagnie aérienne nationale, autour de quatre défis allant de la performance aérienne à la durabilité, en passant par l'amélioration de l’expérience client et l'autonomisation des équipes.
Royal Air Maroc lance un nouvel appel à candidatures pour la 5e édition de RAM Open Innovation. Le programme invite les start-up à co-développer et à tester des solutions concrètes avec les équipes de la compagnie.
Quatre défis sont proposés cette année : améliorer l’expérience client, transformer les opérations aériennes, autonomiser les équipes et renforcer la durabilité de la compagnie, en partenariat avec l’Office national des aéroports.
Les start-up sélectionnées travailleront directement avec les équipes de Royal Air Maroc et pourront expérimenter leurs solutions en conditions réelles.
Pour postuler : https://openinnovation.royalairmaroc.com/
Contact : [email protected]
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