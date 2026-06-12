Un Marocain soupçonné du meurtre d’un soldat polonais à la frontière biélorusse
Le parquet de Varsovie affirme avoir identifié Mohamed Addamrou comme l’auteur présumé de l’attaque au couteau ayant coûté la vie au sergent Mateusz Sitek en juin 2024. Les autorités polonaises disent le localiser en Biélorussie et ont demandé son arrestation provisoire ainsi que son extradition.
La justice polonaise affirme avoir identifié un ressortissant marocain comme l’auteur présumé du meurtre d’un soldat polonais, mort en juin 2024 après avoir été poignardé à travers la barrière frontalière entre la Pologne et la Biélorussie, selon un communiqué du parquet de Varsovie.
Le suspect, identifié par le parquet comme Mohamed Addamrou, est visé par une procédure d’extradition vers la Pologne, les autorités polonaises estimant qu’il se trouve actuellement en Biélorussie.
Les faits remontent au 28 mai 2024, à Dubicze Cerkiewne, localité située près de la frontière biélorusse. Selon le parquet régional de Varsovie, le suspect se trouvait de l’autre côté de la barrière frontalière lorsqu’il a porté un coup de couteau au sergent Mateusz Sitek, militaire en service actif au sein de la 1re brigade blindée de Varsovie.
Blessé, le soldat polonais est décédé le 6 juin 2024 à l’Institut médical militaire de Varsovie.
Le parquet indique que plus de 140 témoins ont été entendus en Pologne et à l’étranger au cours de l’enquête, ouverte depuis deux ans. Sur la base des éléments recueillis, les autorités polonaises disent avoir établi l’identité du suspect.
Le 21 juillet 2025, le parquet de Varsovie a émis une décision visant à présenter à Mohamed Addamrou des charges de meurtre. Un mandat d’arrêt a ensuite été délivré, ainsi qu’un mandat d’arrêt européen, le suspect ne se trouvant pas sur le territoire polonais au moment des faits et son lieu de séjour en Pologne n’étant pas connu.
Les autorités polonaises affirment avoir établi, dans le cadre de leurs investigations, que le suspect se trouvait en Biélorussie. Le 2 décembre 2025, le parquet de Varsovie a donc adressé à Minsk une demande d’arrestation provisoire et d’extradition.
L’enquête a été suspendue le 22 mai 2026 en raison d’un obstacle procédural durable, lié à la présence du suspect hors de Pologne et à la procédure d’extradition engagée auprès des autorités biélorusses.
Le parquet de Varsovie affirme que l’ensemble des services de l’État polonais restent mobilisés pour retrouver le suspect et le présenter à la justice.
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