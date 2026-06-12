Sahara : Massad Boulos et Staffan de Mistura veulent accélérer la mise en œuvre de la résolution 2797
Le conseiller américain pour les affaires arabes et africaines a indiqué avoir échangé, jeudi 11 juin, avec l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU sur les moyens d’aider les parties à parvenir à une solution politique "juste, durable et mutuellement acceptable".
Le conseiller principal américain pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos, a annoncé avoir tenu, jeudi 11 juin 2026, une réunion avec l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, consacrée à l’examen des moyens de faire avancer le processus politique relatif à la question du Sahara marocain.
Dans un message publié sur X, le responsable américain a qualifié cette entrevue d’"excellente rencontre" et indiqué que les discussions avaient porté sur les stratégies susceptibles de favoriser la mise en œuvre de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment sur les moyens d’aider les parties à parvenir à une solution politique "juste, durable et mutuellement acceptable".
Massad Boulos a également rappelé que le différend autour du Sahara perdure depuis plus de 50 ans, soulignant, en référence à la résolution 2797 du Conseil de sécurité, la nécessité pour les parties de parvenir rapidement à une résolution de ce dossier.
Cette rencontre intervient après la visite effectuée, le 8 juin 2026, par le diplomate italo-suédois Staffan de Mistura dans les camps de Tindouf, en Algérie, dans le cadre de sa mission de médiation menée sous l’égide des Nations unies.
Good meeting with UN PESG Staffan de Mistura. We discussed strategies to further the implementation of UNSCR 2797, specifically ways to assist the parties in achieving a just, lasting, and mutually acceptable political solution. The Western Sahara dispute has dragged on for more… pic.twitter.com/z0hrwksPqZ
— U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) June 11, 2026
Sahara : à Tindouf, de Mistura met le polisario devant ses nouvelles limites
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