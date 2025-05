Bourse de Casablanca : le grand retour des petits porteurs en 2024

En 2024, les personnes physiques marocaines ont représenté 25% des volumes échangés sur le marché central, contre 14% un an plus tôt. Un niveau inédit depuis au moins dix ans, porté par un contexte de marché favorable et une dynamique d’ouverture renforcée.

C’est l’un des faits saillants du rapport "Le marché des capitaux en chiffres 2024" de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) : la part des personnes physiques marocaines dans le volume transactionnel du marché central a atteint 25%, contre seulement 14% un an plus tôt. En valeur relative, cela représente une progression de +11 points, soit la plus forte hausse enregistrée sur les dix dernières années.

Depuis 2014, la présence des investisseurs personnes physiques à la Bourse de Casablanca s’était maintenue dans une fourchette étroite, entre 9% et 14%. Cette hausse soudaine, survenue dans un contexte de nette reprise des indices, rebat partiellement les cartes de la structure du marché, jusque-là dominée par les institutionnels.

En parallèle, la part des personnes morales marocaines, historiquement majoritaires, est passée de 61% à 51%, tandis que les investisseurs étrangers ont conservé un poids relativement stable, soit une part de 24%.

Cette redistribution des flux transactionnels soulève plusieurs questions : s’agit-il d’un phénomène conjoncturel, lié à la configuration particulière de l’année 2024 ? Ou bien assiste-t-on à un changement plus profond dans les comportements d’investissement des ménages marocains ?

Source : AMMC

Un contexte de marché favorable à une progression ponctuelle

L’année 2024 a été marquée par un environnement boursier particulièrement favorable. L’indice MASI a enregistré une progression de +22,1%, après deux années de recul, et les volumes transigés sur le marché central ont atteint 60,8 MMDH, en hausse de 82% par rapport à 2023. Cette configuration a pu contribuer à rendre la bourse plus visible et plus attractive pour une partie des investisseurs.

Parallèlement, le cadre monétaire a évolué dans un sens potentiellement incitatif. En 2024, Bank Al-Maghrib a abaissé son taux directeur pour atteindre 2,5%, dans un contexte de ralentissement de l’inflation.

Cette baisse, conjuguée à une stabilisation du dirham, a pu réduire l’attrait des placements liquides à faible rendement et encourager une partie des épargnants à se tourner vers des actifs plus dynamiques.

La bonne tenue des dividendes distribués par plusieurs sociétés cotées, a également pu jouer un rôle. Dans un marché en reprise, les actions à rendement élevé retrouvent une place dans les stratégies d’allocation, y compris chez certains profils individuels.

L’année 2024 a aussi été rythmée par des perspectives économiques portées par des événements majeurs attendus au Maroc, à commencer par la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la préparation à l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030. Ces échéances alimentent des anticipations positives sur les secteurs cotés liés aux infrastructures, au tourisme, aux matériaux ou encore aux télécommunications.

Un autre facteur de soutien est la digitalisation croissante de l’accès à la bourse, avec une amélioration notable des plateformes de courtage en ligne et une présence accrue des contenus financiers sur les réseaux sociaux. Ce phénomène rend l’investissement boursier plus accessible pour les particuliers, en particulier les jeunes urbains connectés.

Pour autant, cette présence renforcée des particuliers sur le marché central ne s’observe pas, à ce stade, dans les produits de gestion collective. Selon l’AMMC, les personnes physiques marocaines ne représentent que 7% des actifs sous gestion des OPCVM à fin 2024, contre 64% pour les personnes morales marocaines et 25% pour les investisseurs étrangers. Cela confirme que la progression de leur activité reste principalement concentrée sur l’investissement direct en bourse.

Une dynamique à surveiller

La progression de la part des personnes physiques sur le marché central en 2024 est significative, mais il est encore tôt pour conclure à un changement structurel durable. L’analyse reste à compléter sur plusieurs années, notamment en fonction de l’évolution des flux, de la performance des marchés et des conditions d’accès à l’investissement.

"Ce qu’on observe en 2024 est un signal intéressant. Le vrai enjeu sera de voir si cette tendance se maintient en dehors des phases haussières du marché", souligne un analyste de salle de marché.

Plusieurs évolutions prévues ou déjà amorcées pourraient cependant favoriser un ancrage plus durable de cette dynamique. Parmi elles, la réforme du cadre des OPCVM, qui renforce la lisibilité de l’offre, et surtout le lancement prévu des premiers ETF et le démarrage du marché à terme, attendus en 2025. Ces instruments sont conçus pour diversifier les stratégies d’investissement, réduire les barrières techniques à l’entrée et offrir aux investisseurs particuliers des solutions plus souples et accessibles.

"Les nouveaux produits comme les ETF ou les futures pourraient créer un point d’entrée plus naturel pour certains profils. Cela ne remplacera pas l’investissement direct, mais ça peut le compléter intelligemment", commente-t-il.

Le développement progressif des plateformes en ligne, couplé à une meilleure diffusion de l’information financière par les canaux digitaux, devrait aussi élargir l’audience des produits boursiers dans les années à venir.

"Le marché est en train d’évoluer, pas seulement par les chiffres, mais aussi par les outils disponibles. L’accès devient plus fluide, plus rapide. Cela peut soutenir la présence des particuliers à moyen terme", conclut-il.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.