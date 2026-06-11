Radioactivité : une nouvelle sonde pour renforcer la surveillance du territoire marocain

Installé à Rabat dans le cadre d’une coopération entre l’AMSSNuR, la Commission européenne et l’IRE-Lab belge, l’équipement doit aider à détecter plus tôt toute anomalie dans l’environnement. Plusieurs capteurs doivent encore être déployés dans les régions pour étoffer le réseau ELMARSAD et préparer la réponse en cas d’urgence nucléaire ou radiologique.

La sonde ELMARSAD, installée au siège de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) à Rabat, a été inaugurée récemment, dans le cadre du projet de coopération technique entre l'AMSSNuR, la Commission européenne et l’Institut des radioéléments de Belgique (IRE-Lab), portant sur la surveillance radiologique du territoire marocain.

La cérémonie d'inauguration s’est tenue en présence du directeur général de l’AMSSNuR, Saïd Mouline, de l’ambassadeur de l’Union européenne (UE), Dimiter Tzantchev, de l’ambassadeur de Belgique, Gilles Heyvaert, ainsi que des représentants des départements ministériels concernés et des institutions nationales partenaires de l’AMSSNuR, indique un communiqué de l'agence.

Cette réalisation marque une étape stratégique dans le renforcement du dispositif national de surveillance radiologique de l’environnement et dans la consolidation des capacités du Royaume en matière de détection précoce, d’alerte et de gestion des situations d’urgence nucléaire ou radiologique.

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Dans son allocution, Saïd Mouline, cité par le communiqué, a souligné que ce projet "témoigne de l’excellence du partenariat qui unit le Royaume du Maroc, l’Union européenne et le Royaume de Belgique, ainsi que de l’intérêt partagé que nous portons collectivement au renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaires".

Prenant la parole, Dimiter Tzantchev a salué lors de cette inauguration l’implication de l’ensemble des acteurs, y voyant un symbole tangible de l'engagement de l'UE aux côtés du Maroc dans le domaine de la surveillance radiologique de l’environnement.

Il a rappelé que ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre du partenariat stratégique entre l'UE et le Maroc, lequel place la protection de l’homme et de l'environnement au cœur des priorités communes, ajoute le communiqué.

Gilles Heyvaert a, pour sa part, exprimé la fierté de la Belgique de contribuer, à travers l'expertise reconnue de l’institut belge IRE-Lab, au renforcement des capacités marocaines en matière de surveillance radiologique.

Il a conclu en soulignant que l'installation des sondes prévues dans le cadre de ce projet contribuera, à terme, au renforcement du réseau marocain ELMARSAD.

Ce projet s’inscrit dans les missions confiées à l’AMSSNuR par la loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques.

Il vise à appuyer le renforcement et l’extension du réseau de télémesure de la radioactivité ambiante ELMARSAD par l’installation de plusieurs nouvelles sondes destinées à être déployées dans plusieurs régions du Royaume, ainsi que le soutien à la mise en place d’un programme national de surveillance radiologique du territoire, avec un appui aux laboratoires nationaux agréés pour la mesure de la radioactivité dans les différentes matrices de l’environnement.

Le projet vise également à apporter un appui nécessaire à l’AMSSNuR pour établir un programme spécifique de surveillance radiologique de l’environnement en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

Cette cérémonie d’inauguration constitue ainsi une avancée importante dans le processus de renforcement du dispositif national de surveillance radiologique de l’environnement.

Elle traduit l’engagement de l’AMSSNuR en faveur du développement d’un système national fiable et performant de détection et de suivi de la radioactivité ambiante, conforme aux standards internationaux en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, conclut le communiqué.

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