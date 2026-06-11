Permis marocains au Portugal : l’échange ne sera plus limité à la catégorie B
Signé le jeudi 11 juin à Rabat, le nouvel accord de reconnaissance réciproque couvre désormais toutes les catégories obtenues avant l’installation dans le pays d’accueil. Une mesure attendue par une communauté de plus de 15.000 ressortissants marocains établis au Portugal.
Le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, et le ministre portugais des Infrastructures et du logement, Miguel Pinto Luz, ont signé, le jeudi 11 juin 2026 à Rabat, un accord relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre le Maroc et le Portugal.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la dynamique que connaissent les relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République portugaise, notamment dans les domaines liés au transport routier et à la mobilité.
Selon un communiqué du ministère du Transport et de la logistique, cet accord actualisé intervient en réponse aux difficultés rencontrées par les citoyens marocains résidant au Portugal, notamment en matière d’échange de leurs permis de conduire marocains contre des permis portugais, une possibilité auparavant limitée par les autorités portugaises à la seule catégorie "B", en raison de divergences liées aux modèles des permis et aux données qui y figurent.
Face à cette situation, poursuit la même source, le ministère, à travers l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), et en coordination étroite avec le ministère des Affaires étrangères, de la Ccoopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi qu’avec l’ambassade du Maroc à Lisbonne, a engagé un processus de négociation technique avec l’Institut portugais de la mobilité et des transports.
Ce processus a permis l’élaboration d’un nouveau projet d’accord répondant aux difficultés soulevées par l’expérience pratique et actualisant le cadre juridique et technique de la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre les deux pays, précise la même source.
Les principales nouveautés de cet accord résident notamment dans l’adaptation de ses dispositions aux exigences de la loi n° 52.05 portant Code de la route, dans sa version actualisée, ainsi que dans l’actualisation de ses annexes pour intégrer les modèles de permis de conduire actuellement en vigueur dans les deux pays.
Il permet également aux titulaires d’un permis de conduire délivré par l’une des deux parties de conduire sur le territoire de l’autre partie pendant une durée d’une année entière à compter de leur date d’entrée, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le nouvel accord consacre également la possibilité d’échanger les permis de conduire marocains de toutes les catégories obtenues avant l’établissement de la résidence au Portugal, au lieu de se limiter à la seule catégorie "B". Cette avancée permettra d’élargir les droits accordés aux citoyens marocains résidant dans ce pays, de faciliter leur intégration professionnelle et sociale et de renforcer leur mobilité sur le territoire portugais.
À cette occasion, Abdessamad Kayouh a souligné que cet accord représente une avancée majeure reflétant l'amitié solide unissant le Maroc et le Portugal, notamment au vu des liens humains étroits entre les deux pays, avec plus de 15.000 ressortissants marocains au Portugal et plus de 3.000 ressortissants portugais au Maroc.
Pour sa part, Miguel Pinto Luz a estimé que la signature de cet accord marque l'amorce d'une nouvelle phase de coopération entre les deux pays, qui sera suivie d'autres initiatives et mesures visant à renforcer les moyens de coopération et de partenariat bilatéral.
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