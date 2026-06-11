Les prévisions météo pour le vendredi 12 juin
Voici les prévisions pour le vendredi 12 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :
- Temps chaud sur le Sud-Est, l'Est et le sud des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le sud de l'Oriental et l'intérieur du Souss.
- Nuages bas assez denses sur la rive méditerranéenne et près des côtes atlantiques, avec formations brumeuses ou bruine.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est, la rive méditerranéenne, l’Oriental et le sud du pays, avec chasse-poussières par endroits.
- Nuages cumuliformes sur l’Oriental avec pluies éparses et orages.
- Température minimale de l’ordre de 11/17 °C sur l’Atlas, de 20/25 °C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb, et de 15/20 °C partout ailleurs.
- Température en baisse sur le Loukkos, le Gharb et le Saïss, en hausse ou peu variable généralement ailleurs.
- Mer agitée à agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à agitée le long du littoral, et localement agitée à forte au nord de Larache.
Voici les températures minimales et maximales prévues
- Oujda 17 28
- Bouarfa 21 36
- Al Hoceima 19 24
- Tétouan 19 23
- Sebta 21 24
- Melilia 21 24
- Tanger 21 28
- Kénitra 19 25
- Rabat 18 23
- Casablanca 20 25
- El Jadida 19 25
- Settat 17 36
- Safi 17 24
- Khouribga 18 36
- Béni Mellal 18 37
- Marrakech 20 37
- Meknès 18 37
- Fès 17 35
- Ifrane 17 29
- Taounate 24 37
- Errachidia 25 39
- Ouarzazate 19 39
- Agadir 16 22
- Essaouira 16 22
- Laâyoune 17 34
- Es-Semara 20 41
- Dakhla 16 24
- Aousserd 29 45
- Lagouira 19 25
- Midelt 16 32
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