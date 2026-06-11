Les prévisions météo pour le vendredi 12 juin

Le 11 juin 2026 à 17h48 | Modifié 11 juin 2026 à 17h50

Voici les prévisions pour le vendredi 12 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Temps chaud sur le Sud-Est, l'Est et le sud des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le sud de l'Oriental et l'intérieur du Souss.

- Nuages bas assez denses sur la rive méditerranéenne et près des côtes atlantiques, avec formations brumeuses ou bruine.

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- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est, la rive méditerranéenne, l’Oriental et le sud du pays, avec chasse-poussières par endroits.

- Nuages cumuliformes sur l’Oriental avec pluies éparses et orages.

- Température minimale de l’ordre de 11/17 °C sur l’Atlas, de 20/25 °C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb, et de 15/20 °C partout ailleurs.

- Température en baisse sur le Loukkos, le Gharb et le Saïss, en hausse ou peu variable généralement ailleurs.

- Mer agitée à agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à agitée le long du littoral, et localement agitée à forte au nord de Larache.

Voici les températures minimales et maximales prévues

- Oujda 17 28

- Bouarfa 21 36

- Al Hoceima 19 24

- Tétouan 19 23

- Sebta 21 24

- Melilia 21 24

- Tanger 21 28

- Kénitra 19 25

- Rabat 18 23

- Casablanca 20 25

- El Jadida 19 25

- Settat 17 36

- Safi 17 24

- Khouribga 18 36

- Béni Mellal 18 37

- Marrakech 20 37

- Meknès 18 37

- Fès 17 35

- Ifrane 17 29

- Taounate 24 37

- Errachidia 25 39

- Ouarzazate 19 39

- Agadir 16 22

- Essaouira 16 22

- Laâyoune 17 34

- Es-Semara 20 41

- Dakhla 16 24

- Aousserd 29 45

- Lagouira 19 25

- Midelt 16 32

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