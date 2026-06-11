Ezzalzouli officialise son forfait pour la Coupe du monde

Le verdict médical est tombé ce jeudi 11 juin. L'ailier marocain Abdessamad Ezzalzouli a confirmé lui-même son absence de la Coupe du monde 2026. Il sera remplacé par Amine Sbaï dans la liste officielle.

Dans un message publié sur son compte Instagram, l’ailier marocain a indiqué qu’il ne sera pas en mesure de participer à la Coupe du monde.

"Mon absence à une compétition d’une telle importance est un coup dur, et je ne nie pas qu’elle est douloureuse. Mais dans les moments difficiles, la foi, la patience et la gratitude sont ce que nous avons de plus précieux". Il a adressé ses encouragements à la sélection nationale, assurant "avoir confiance en ses coéquipiers pour défendre les couleurs du Royaume avec fierté".

Cette annonce intervient alors que la FIFA a actualisé sa liste officielle des 26 joueurs marocains retenus pour la compétition. Le document publié sur le site de l’instance mondiale fait apparaître les remplaçants Marwane Saâdane et Amine Sbaï, appelés pour pallier l'absence d’Aguerd et d’Ezzalzouli, alors que les deux joueurs ne figuraient plus dans la sélection opérationnelle à la veille du tournoi.

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