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Le Prince héritier préside à Kénitra la sortie de deux promotions militaires

La cérémonie organisée au Collège royal de l’enseignement militaire supérieur a concerné 304 lauréats, dont 88 officiers étrangers originaires de 32 pays. Elle a été marquée par une présentation sur la contribution des FAR aux opérations de paix et d’assistance humanitaire.

Le Prince héritier Moulay El Hassan.
Le Prince héritier Moulay El Hassan.
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Le 11 juin 2026 à 16h21 | Modifié 11 juin 2026 à 17h20

Sur instructions du Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé, le jeudi 11 juin 2026 au Collège royal de l’enseignement militaire supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de sortie de la 26e promotion du Cours supérieur de défense et de la 60e promotion du Cours état-major.

À son arrivée au CREMS, le Prince héritier Moulay El Hassan, coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des FAR, a été salué par le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la zone sud, ainsi que par le colonel-major, directeur du CREMS, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Il a ensuite passé en revue un détachement des Forces royales air qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le général de corps d’armée, commandant la Gendarmerie royale, les officiers supérieurs de l’état-major général des FAR, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, le gouverneur de la province de Kénitra, le commandant d’armes délégué de la place de Kénitra, ainsi que par les professeurs du corps enseignant.

La cérémonie a été marquée par une présentation consacrée à "la contribution des Forces armées royales aux opérations de paix et d’assistance humanitaire à l’échelle internationale".

Le Prince héritier Moulay El Hassan a ensuite procédé à la remise des brevets de l’enseignement militaire supérieur avec grade de master spécialisé en défense nationale, ainsi que des diplômes d’état-major, respectivement à des officiers stagiaires nationaux et étrangers du cours supérieur de défense et du cours état-major.

Le colonel-major, directeur du CREMS, lui a par la suite remis les productions réalisées par les stagiaires au cours de l’année, notamment une sélection de mémoires de recherche de la promotion du cours supérieur de défense.

Au terme de la cérémonie, le Prince héritier Moulay El Hassan a posé pour des photos-souvenirs avec les deux promotions sortantes, les stagiaires étrangers et le corps professoral civil.

La 26e promotion du cours supérieur de défense et la 60e promotion du cours état-major comptent 304 lauréats, dont 88 officiers originaires de 32 pays.

(Avec MAP)

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Le 11 juin 2026 à 16h21

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