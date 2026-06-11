L’Association des procureurs d’Afrique installe son siège à Rabat

Acté par une convention de transfert depuis le Mozambique, ce choix a été officialisé le 10 juin en présence de Hicham El Blaoui et de Renson Ingonga. La rencontre a aussi ouvert les travaux du comité exécutif, consacrés notamment au congrès et à l’assemblée générale prévus en 2026.

Le siège permanent de l’Association des procureurs d’Afrique a été inauguré le mercredi 10 juin 2026 à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, Hicham El Blaoui, aux côtés du président de l’Association des procureurs d’Afrique, Renson Ingonga.

Par la même occasion, la convention relative au transfert définitif du siège de l’association, du Mozambique vers le Maroc, a été signée.

Cette démarche "reflète la place éminente qu’occupe le Maroc sur le continent africain, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, ainsi que la confiance dont jouissent ses institutions judiciaires auprès des différentes instances professionnelles et judiciaires du continent", indique la présidence du ministère public.

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La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, et du Trésorier général du Royaume, Abdelatif El Amrani, ainsi que de plusieurs hauts responsables judiciaires et de représentants des ministères publics et des organes de poursuite issus de différents pays africains.

Parallèlement à la cérémonie officielle d’inauguration du siège permanent de l’association, les travaux de la réunion du comité exécutif de l’Association des procureurs d’Afrique ont été lancés, en présence des présidents et des membres des ministères publics, ainsi que des représentants des organes de poursuite des États membres.

L’ordre du jour de la réunion a porté sur l’examen et l’adoption de plusieurs questions d’ordre organisationnel et institutionnel, notamment les préparatifs du congrès et de l’assemblée générale de l’Association des procureurs d’Afrique prévus en 2026, ainsi que l’étude des propositions de révision du statut de l’association et des frais d’adhésion annuels de ses membres.

Dans son allocution d’ouverture, Hicham El Blaoui a souligné l’importance du renforcement de la coopération entre les organes de poursuite et les ministères publics africains, ainsi que de l’échange d’expertises et de bonnes pratiques pour faire face aux différentes formes de criminalité, notamment la criminalité transnationale organisée, la corruption, la traite des êtres humains et la cybercriminalité. Cette coopération contribue, a-t-il ajouté, à renforcer la sécurité judiciaire et à consolider la confiance dans les institutions de justice.

Les participants ont salué le rôle pionnier joué par l’Association des procureurs d’Afrique dans le renforcement des liens de coopération professionnelle entre ses membres, ainsi que la mise à disposition d’un cadre institutionnel de dialogue, d’échange d’expériences et de coordination des efforts visant à relever les défis communs auxquels sont confrontés les systèmes de justice pénale du continent.

Les travaux de la réunion se sont achevés par la réaffirmation de la volonté commune de poursuivre les efforts conjoints en vue d’accroître l’efficacité des ministères publics africains et de soutenir les initiatives de coopération judiciaire, afin de contribuer à la promotion du développement, de la stabilité et de l’État de droit sur le continent africain.

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