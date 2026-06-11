Medasys passe sous le contrôle d'Arka

Medasys est passé officiellement sous le giron d'Arka. C'est une étape de plus dans la constitution d’un groupe marocain intégré autour des datacenters, du cloud, de la cybersécurité et des services numériques. Détails.

Le 11 juin 2026 à 18h10 | Modifié 11 juin 2026 à 18h29

Medasys change officiellement de mains. Selon des documents publics, l’assemblée générale de l’intégrateur IT marocain a constaté, le 28 avril 2026, la cession de l’intégralité des actions composant son capital social au profit de 3MDC, holding créée pour regrouper les activités de Maroc Datacenter, Munisys et Medasys.

Selon nos sources, 3MDC est la structure de regroupement capitalistique. Mais cette dernière, nous confie-t-on, changera bientôt de nom pour épouser juridiquement le nom commercial aujourd'hui affiché : Arka.

"Arka (ou 3MDC) est une structure créée pour acquérir et fédérer MDC, Munisys et Medasys au sein d’un même groupe".

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L'opération concernant Medasys est aujourd'hui actée. Cette prise de contrôle s’accompagne d’une profonde recomposition de la gouvernance. Les administrateurs Abdelilah Sbai et Lemfadel Azim ainsi que la société Chems ont quitté leurs fonctions. Ils sont remplacés par Driss Bennani Hassan, Younes Amine, Darnel Hossie, Saïd Oudghiri et Abderrahmane Mounir.

Le conseil d’administration a également nommé Abderrahmane Mounir président-directeur général de Medasys. Il conserve en parallèle ses fonctions de directeur général de Maroc Datacenter, autre entité stratégique du nouveau périmètre.

Le montant de l’opération n'est pas connu à ce stade.

Une consolidation portée par Helios et Fipar-Holding

L’opération s’inscrit dans la stratégie annoncée fin 2025 par Helios Investment Partners, acteur panafricain du private equity, et Fipar-Holding, filiale de CDG Invest. L’objectif est de constituer une plateforme intégrée regroupant les sociétés MDC, Munisys et Medasys, couvrant plusieurs maillons de la chaîne de valeur numérique : datacenters, cloud, cybersécurité, intégration de systèmes et services managés.

Saâd Rajouani, CFO de Maroc Datacenter, nous précise toutefois que chacune des trois sociétés conserve son "autonomie juridique et opérationnelle", et garde sa propre "dynamique de développement".

L’opération ne se présente donc pas comme une fusion. Elle consiste plutôt à rapprocher trois entreprises qui conservent leur identité propre, tout en les inscrivant dans un cadre commun destiné à favoriser des synergies industrielles et commerciales.

Trois métiers, une même plateforme

Présentée lors du Gitex Africa 2026, Arka se positionne comme la vitrine du nouvel ensemble, sous la signature : "Three Experts. One Platform. One Sovereign Ground".

Selon des éléments d'information obtenus auprès du management d'Arka, la promesse est d'agréger les expertises de trois acteurs complémentaires pour proposer une offre allant de l’infrastructure aux solutions, jusqu’aux services managés.

Maroc Datacenter apporte son savoir-faire dans les infrastructures d’hébergement. Munisys renforce les activités liées au cloud, à la cybersécurité et aux services numériques. Medasys complète le dispositif avec son expertise historique dans l’intégration de systèmes et la transformation des systèmes d’information.

"Le digital est une ressource omniprésente et vitale, mais sa complexité augmente. Notre raison d’être est de simplifier ce paradigme pour nos clients en mutualisant les meilleures expertises", est-il expliqué.

L’offre d’Arka repose ainsi sur trois piliers : les infrastructures, l’intégration et le capital humain. Sur le premier volet, le groupe met en avant des datacenters certifiés Tier III Facility, un standard garantissant un haut niveau de disponibilité grâce à des architectures redondantes et maintenables sans interruption de service. Il insiste également sur son positionnement carrier-neutral, ouvert à plusieurs opérateurs télécoms.

Le deuxième pilier, porté notamment par Medasys et Munisys, couvre la conception, le déploiement et l’exploitation de solutions numériques, d’infrastructures IT, de réseaux, de cloud et de cybersécurité.

Le troisième repose sur la mutualisation des expertises des trois entités pour accompagner les entreprises et administrations dans leurs projets de transformation numérique.

Partenaire local des hyperscalers

Le groupe ne se présente pas comme un concurrent frontal des grands fournisseurs mondiaux de cloud. Il entend plutôt se positionner comme un partenaire local capable de faciliter leur déploiement au Maroc et, plus largement, en Afrique.

"Notre positionnement est clairement celui d’un partenaire et non d’un concurrent. Les hyperscalers apportent des capacités globales et des plateformes technologiques de très haut niveau ; de notre côté, nous apportons l’ancrage local, l’infrastructure, l’intégration et la proximité avec les marchés", explique le management.

Les dirigeants citent notamment l’expérience de Maroc Datacenter avec OVHcloud comme illustration de cette stratégie de complémentarité entre infrastructures locales et plateformes internationales.

Cloud souverain, IA et nouvelles capacités

L’intégration de Medasys intervient alors qu’Arka prépare une nouvelle phase d’investissement. Le groupe poursuit l’extension de son site de Témara et prépare l’ouverture d’un nouveau datacenter à Casablanca, destiné à accompagner la croissance des usages cloud et des applications liées à l’intelligence artificielle.

Arka affirme également accélérer le développement d’offres de cloud souverain pour répondre aux besoins des entreprises et administrations en matière de sécurité, de conformité et de localisation des données.

"Nous offrons à nos clients la possibilité de développer leurs initiatives IA dans des conditions optimales de délais et de budget", avancent les dirigeants.

Au-delà de la consolidation industrielle, le groupe entend se positionner sur un sujet devenu stratégique : la souveraineté des données.

Reste désormais à mesurer la capacité d’Arka à transformer cette intégration capitalistique en avantage industriel réel : capacités d’hébergement, investissements, certifications, portefeuille clients, qualité de service et degré effectif de souveraineté.

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