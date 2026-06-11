Engrais marocains : les agriculteurs américains demandent la suppression des droits compensatoires
Dans une lettre adressée au secrétaire américain au Commerce, 65 organisations du secteur agricole affirment que ces mesures ont renchéri les coûts des producteurs, déjà fragilisés par la chute de leurs revenus. Elles s’appuient notamment sur une étude évaluant à 6,9 milliards de dollars le surcoût supporté entre 2021 et 2025.
Une large coalition de 65 organisations agricoles américaines, parmi lesquelles la National Corn Growers Association (NCGA), a appelé l’administration américaine à supprimer les droits compensatoires appliqués aux importations d’engrais phosphatés marocains.
Dans une lettre adressée au secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, ces organisations estiment que ces droits de douane aggravent la crise que traverse actuellement le secteur agricole américain, marqué par la hausse des coûts des intrants et la baisse des revenus des exploitations.
"Ces coûts pèsent sur une économie agricole déjà fragile", écrivent les signataires. Ils rappellent que le revenu agricole net a chuté d’environ 31% par rapport à son pic de 2022, tandis que les prix des engrais ont augmenté de plus de 150% depuis 2020.
Les organisations agricoles soulignent également que de nombreux producteurs enregistrent des pertes depuis quatre années consécutives et que les faillites agricoles ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs années.
Les droits compensatoires visés avaient été instaurés en mars 2021 à la suite d’une plainte déposée par les groupes américains Mosaic Company et Simplot. Ces mesures visaient à compenser ce que les autorités américaines considéraient alors comme des subventions accordées aux exportateurs marocains et russes d’engrais phosphatés.
Selon les signataires de la lettre, ces droits n’ont toutefois pas permis de protéger une industrie nationale vulnérable. Ils estiment au contraire qu’ils ont renforcé la position dominante de quelques acteurs du marché américain des engrais.
La coalition s’appuie notamment sur une étude de l’Agricultural and Food Policy Center de Texas A&M University, selon laquelle les droits compensatoires appliqués aux engrais marocains auraient entraîné un surcoût d’environ 6,9 milliards de dollars pour les producteurs américains de maïs, soja, blé, riz, sorgho et coton entre 2021 et 2025.
L’étude estime également que le taux initial de 19,97% appliqué aux importations marocaines a contribué à une hausse d’environ 28,6% du prix américain du phosphate diammonique (DAP), l’un des principaux engrais utilisés dans les grandes cultures.
Les organisations agricoles critiquent aussi directement la stratégie industrielle de Mosaic. Selon elles, l’entreprise a continué à réduire sa production nationale malgré les tensions sur l’approvisionnement, limitant davantage l’offre disponible sur le marché américain.
Cette nouvelle prise de position intervient au lendemain de l’ouverture officielle, le 10 juin 2026, d’une nouvelle procédure de réexamen judiciaire des droits compensatoires sur les engrais phosphatés marocains par la Commission américaine du commerce international (USITC). Cette procédure fait suite à une décision du Tribunal américain du commerce international (CIT), qui a ordonné un second réexamen du dossier et demandé à l’USITC de réévaluer certains fondements de sa décision initiale de 2021.
Si les conclusions de l’USITC étaient remises en cause, les droits compensatoires actuellement en vigueur sur les exportations marocaines d’engrais phosphatés pourraient être modifiés, voire annulés.
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