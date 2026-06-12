Mondial 2026 : avant le choc face au Brésil, Lekjaa rend visite aux Lions

Le président de la FRMF s’est rendu le vendredi 12 juin sur le lieu de résidence de la sélection marocaine au New Jersey, à la veille de son entrée en lice, prévue le samedi 13 juin à 23 h (GMT+1), dans le groupe C du Mondial.

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) s’est rendu sur le lieu de résidence de l’équipe nationale marocaine au New Jersey, aux États-Unis, a annoncé la FRMF dans une publication diffusée le vendredi 12 juin 2026 sur sa page officielle Facebook.

À quelques heures de son entrée en lice face au Brésil, prévue le samedi 13 juin 2026 à 23 h (heure marocaine), Fouzi Lekjaa a rendu visite aux Lions de l’Atlas dans le cadre du suivi des préparatifs de la sélection nationale et du soutien apporté aux joueurs ainsi qu’au staff technique durant leur séjour aux États-Unis.

À cette occasion, le président de la FRMF s’est entretenu avec les membres du staff technique, administratif et médical, ainsi qu’avec les joueurs de l’équipe nationale et le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi.

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Cette initiative réaffirme l’engagement de la FRMF à accompagner les Lions de l’Atlas et à mobiliser l’ensemble des composantes de la sélection en vue de leurs prochains matchs face au Brésil, à l’Écosse et à Haïti dans le groupe C, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

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