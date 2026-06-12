  Automobile : LEONI renforce son pari industriel au Maroc avec une nouvelle usine à Bouskoura

Le groupe allemand de câblage automobile prévoit un investissement de 640 millions de dirhams dans une unité de 35.000 m². Le projet doit accompagner la montée en gamme de la filière marocaine, entre automatisation, formation et innovation.

Après Kénitra, Berrechid et Agadir, LEONI Maroc renforce son implantation à Bouskoura avec le projet de construction d’une nouvelle unité industrielle. Cet investissement de 640 millions de dirhams s’inscrit dans la stratégie du leader allemand du câblage automobile qui cherche à consolider son ancrage au Maroc, l’un de ses principaux pôles industriels hors d’Europe.

"Le lancement de cette nouvelle unité industrielle s’inscrit pleinement dans la stratégie du Royaume visant à renforcer le taux d’intégration locale et à consolider son positionnement au sein des chaînes de valeur mondiales", a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors de la présentation du projet, jeudi 11 juin 2026.

D’une superficie de 35.000 m², le futur site doit intégrer des capacités de production de nouvelle génération, un centre de formation ainsi qu’un centre d’innovation, de recherche et de développement consacré aux technologies du câblage automobile. L’objectif affiché est double : produire davantage au Maroc et accompagner la transformation technologique d’un secteur de plus en plus tourné vers l’électrification, l’automatisation et la connectivité.

(Publicité)

(Publicité)

Un nouvel investissement dans une filière stratégique

Le Maroc s’est imposé ces dernières années comme l’une des principales plateformes automobiles du continent africain. La directrice générale de l’industrie automobile au ministère de l’Industrie et du Commerce, Aida Fathi, a rappelé le rôle stratégique que joue le pays dans la croissance de ce secteur : "Notre ambition est de conserver cette compétitivité grâce à plusieurs leviers et à une succession de stratégies industrielles qui ont réussi sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi."

Selon la directrice, les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 155 milliards de dirhams d’exportations, plus de 280.000 emplois directs et plus de 260 acteurs industriels. Le pays est aujourd’hui présenté comme le premier producteur africain de voitures particulières et le principal exportateur de véhicules thermiques vers l’Union européenne.

Dans cet écosystème, LEONI occupe une place ancienne. Présent au Maroc depuis 1971, le groupe allemand emploie plus de 20.000 collaborateurs et collaboratrices, répartis dans 11 unités de production implantées sur l'ensemble du territoire. Il revendique l’un des premiers sites industriels de câblage automobile installés au Maroc et en Afrique du Nord.

Sur le lancement de cette nouvelle unité à Bouskoura, le directeur général de LEONI Maroc, Hicham Hannioui, explique que ce nouveau chapitre se focalisera principalement sur l’automatisation, la digitalisation et l’intelligence artificielle avec des processus connectés, ce qui permettra aux équipes de livrer une meilleure qualité aux clients, tout en suivant la "mutation technologique du secteur automobile".

"Parmi les acteurs avec lesquels nous avons bâti, pendant plus de cinq décennies, figure le groupe LEONI. Nous nous réjouissons aujourd'hui qu'il continue d'être compétitif grâce à la plateforme marocaine avec 11 unités industrielles en activité. Cette nouvelle unité représente un investissement de plus de 600 millions de dirhams et une création d’emploi prévue de plus de 4.000 postes", poursuit Aida Fathi.

Bouskoura, un choix de continuité

Le choix de Bouskoura n’est pas un hasard. Le directeur général de LEONI Maroc confirme que le groupe y exploite déjà quatre sites. "Nous connaissons donc parfaitement l’écosystème local, les compétences disponibles et les atouts logistiques de ce territoire", indique-t-il.

Le choix de Bouskoura pour cette nouvelle implantation s’inscrit donc dans une "logique de continuité et de consolidation" de la présence industrielle du groupe dans la région. La zone constitue déjà un pôle important pour LEONI Maroc. La nouvelle usine doit lui permettre de franchir un cap supplémentaire en capacité de production, en efficacité opérationnelle et en compétitivité, selon nos sources.

Le ministre abonde dans le même sens : "Le choix de LEONI d’implanter une 12e usine au Maroc illustre parfaitement cet essor et témoigne de la confiance renouvelée des leaders mondiaux de l’automobile envers le Maroc, dans sa vision industrielle et dans la capacité du Royaume à accompagner durablement la croissance et les transformations de l’industrie automobile mondiale."

Une convention globale de 930 MDH

Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large. La convention de 930 millions de dirhams conclue avec le gouvernement marocain confirme l'importance croissante du pays dans la stratégie du groupe. À l’horizon 2027, LEONI prévoit la réalisation de six projets majeurs et vise un effectif global de 23.000 collaborateurs au Maroc, contre environ 20.000 actuellement.

L’ambition affichée est de faire du Maroc un pôle industriel et technologique plus important dans l’organisation mondiale de LEONI. Hicham Hannioui insiste sur l'importance de développer davantage de compétences, d’expertise et d’innovation au service de la mobilité de demain.

Pour le groupe allemand, l’intérêt du Maroc tient à la fois à la profondeur de son écosystème automobile, à sa proximité avec l’Europe, à ses infrastructures industrielles et à la disponibilité d’une main-d’œuvre formée. L’Allemagne est le deuxième plus grand investisseur dans le pays, avec plus de 2,1 milliards d’euros de flux nets. Dans une économie où l’industrie représente environ un quart du PIB, l’automobile reste l’un des principaux marqueurs de la montée en gamme industrielle.

La durabilité comme argument industriel

LEONI met aussi en avant la dimension environnementale de son nouveau site. La filiale marocaine du groupe se considère comme un "pilier stratégique pour l’industrie automobile et la souveraineté industrielle" au Maroc, en termes de chiffre d’affaires, d’investissement et de création d’emploi.

Le directeur financier du groupe LEONI, Andreas Krifka, affirme l'ambition de l'acteur de "bâtir des opérations résilientes" et de créer de "la valeur durable" pour ses clients, ses collaborateurs ainsi que pour la région.

Le groupe indique vouloir inscrire cette implantation dans une logique de développement durable, à l’image de projets déjà engagés à Berrechid et Bouznika, notamment avec l’installation de panneaux solaires. Le site de Bouskoura devrait suivre la même orientation, avec des solutions portant principalement sur l’énergie solaire et le traitement des eaux usées.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.