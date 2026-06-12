Automobile : LEONI renforce son pari industriel au Maroc avec une nouvelle usine à Bouskoura
Le groupe allemand de câblage automobile prévoit un investissement de 640 millions de dirhams dans une unité de 35.000 m². Le projet doit accompagner la montée en gamme de la filière marocaine, entre automatisation, formation et innovation.
Après Kénitra, Berrechid et Agadir, LEONI Maroc renforce son implantation à Bouskoura avec le projet de construction d’une nouvelle unité industrielle. Cet investissement de 640 millions de dirhams s’inscrit dans la stratégie du leader allemand du câblage automobile qui cherche à consolider son ancrage au Maroc, l’un de ses principaux pôles industriels hors d’Europe.
"Le lancement de cette nouvelle unité industrielle s’inscrit pleinement dans la stratégie du Royaume visant à renforcer le taux d’intégration locale et à consolider son positionnement au sein des chaînes de valeur mondiales", a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors de la présentation du projet, jeudi 11 juin 2026.
D’une superficie de 35.000 m², le futur site doit intégrer des capacités de production de nouvelle génération, un centre de formation ainsi qu’un centre d’innovation, de recherche et de développement consacré aux technologies du câblage automobile. L’objectif affiché est double : produire davantage au Maroc et accompagner la transformation technologique d’un secteur de plus en plus tourné vers l’électrification, l’automatisation et la connectivité.
Un nouvel investissement dans une filière stratégique
Le Maroc s’est imposé ces dernières années comme l’une des principales plateformes automobiles du continent africain. La directrice générale de l’industrie automobile au ministère de l’Industrie et du Commerce, Aida Fathi, a rappelé le rôle stratégique que joue le pays dans la croissance de ce secteur : "Notre ambition est de conserver cette compétitivité grâce à plusieurs leviers et à une succession de stratégies industrielles qui ont réussi sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi."
Selon la directrice, les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 155 milliards de dirhams d’exportations, plus de 280.000 emplois directs et plus de 260 acteurs industriels. Le pays est aujourd’hui présenté comme le premier producteur africain de voitures particulières et le principal exportateur de véhicules thermiques vers l’Union européenne.
Dans cet écosystème, LEONI occupe une place ancienne. Présent au Maroc depuis 1971, le groupe allemand emploie plus de 20.000 collaborateurs et collaboratrices, répartis dans 11 unités de production implantées sur l'ensemble du territoire. Il revendique l’un des premiers sites industriels de câblage automobile installés au Maroc et en Afrique du Nord.
Sur le lancement de cette nouvelle unité à Bouskoura, le directeur général de LEONI Maroc, Hicham Hannioui, explique que ce nouveau chapitre se focalisera principalement sur l’automatisation, la digitalisation et l’intelligence artificielle avec des processus connectés, ce qui permettra aux équipes de livrer une meilleure qualité aux clients, tout en suivant la "mutation technologique du secteur automobile".
"Parmi les acteurs avec lesquels nous avons bâti, pendant plus de cinq décennies, figure le groupe LEONI. Nous nous réjouissons aujourd'hui qu'il continue d'être compétitif grâce à la plateforme marocaine avec 11 unités industrielles en activité. Cette nouvelle unité représente un investissement de plus de 600 millions de dirhams et une création d’emploi prévue de plus de 4.000 postes", poursuit Aida Fathi.
Bouskoura, un choix de continuité
Le choix de Bouskoura n’est pas un hasard. Le directeur général de LEONI Maroc confirme que le groupe y exploite déjà quatre sites. "Nous connaissons donc parfaitement l’écosystème local, les compétences disponibles et les atouts logistiques de ce territoire", indique-t-il.
Le choix de Bouskoura pour cette nouvelle implantation s’inscrit donc dans une "logique de continuité et de consolidation" de la présence industrielle du groupe dans la région. La zone constitue déjà un pôle important pour LEONI Maroc. La nouvelle usine doit lui permettre de franchir un cap supplémentaire en capacité de production, en efficacité opérationnelle et en compétitivité, selon nos sources.
Le ministre abonde dans le même sens : "Le choix de LEONI d’implanter une 12e usine au Maroc illustre parfaitement cet essor et témoigne de la confiance renouvelée des leaders mondiaux de l’automobile envers le Maroc, dans sa vision industrielle et dans la capacité du Royaume à accompagner durablement la croissance et les transformations de l’industrie automobile mondiale."
Une convention globale de 930 MDH
Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large. La convention de 930 millions de dirhams conclue avec le gouvernement marocain confirme l'importance croissante du pays dans la stratégie du groupe. À l’horizon 2027, LEONI prévoit la réalisation de six projets majeurs et vise un effectif global de 23.000 collaborateurs au Maroc, contre environ 20.000 actuellement.
L’ambition affichée est de faire du Maroc un pôle industriel et technologique plus important dans l’organisation mondiale de LEONI. Hicham Hannioui insiste sur l'importance de développer davantage de compétences, d’expertise et d’innovation au service de la mobilité de demain.
Pour le groupe allemand, l’intérêt du Maroc tient à la fois à la profondeur de son écosystème automobile, à sa proximité avec l’Europe, à ses infrastructures industrielles et à la disponibilité d’une main-d’œuvre formée. L’Allemagne est le deuxième plus grand investisseur dans le pays, avec plus de 2,1 milliards d’euros de flux nets. Dans une économie où l’industrie représente environ un quart du PIB, l’automobile reste l’un des principaux marqueurs de la montée en gamme industrielle.
La durabilité comme argument industriel
LEONI met aussi en avant la dimension environnementale de son nouveau site. La filiale marocaine du groupe se considère comme un "pilier stratégique pour l’industrie automobile et la souveraineté industrielle" au Maroc, en termes de chiffre d’affaires, d’investissement et de création d’emploi.
Le directeur financier du groupe LEONI, Andreas Krifka, affirme l'ambition de l'acteur de "bâtir des opérations résilientes" et de créer de "la valeur durable" pour ses clients, ses collaborateurs ainsi que pour la région.
Le groupe indique vouloir inscrire cette implantation dans une logique de développement durable, à l’image de projets déjà engagés à Berrechid et Bouznika, notamment avec l’installation de panneaux solaires. Le site de Bouskoura devrait suivre la même orientation, avec des solutions portant principalement sur l’énergie solaire et le traitement des eaux usées.
à lire aussi
Article : Motocyclisme à El Jadida : la course test du championnat du monde sauvée in extremis
Les autorités locales d'El Jadida ont finalement levé leurs réserves sur la course test de Haouzia, permettant le maintien d'un événement présenté comme stratégique pour l'accueil d'une manche mondiale de motocyclisme sur sable.
Article : Pour près de 945 MDH, SOGEA Maroc décroche le très convoité marché de la future gare Casa Sud
Dans le cadre de la nouvelle LGV, le site prévu à l’intersection du boulevard Roudani, de la route d’El Jadida et de l’autoroute urbaine doit devenir un pôle de connexion de plus de 21.980 m², adossé au projet urbain Nassim.
Article : Avec le Grand Stade Prince Moulay Abdellah, Mawazine voit plus grand
Les 26 et 27 juin, Douzi, Cheb Khaled, Morad et ElGrandeToto se produiront dans l’enceinte de 68.500 places, appelée à devenir l’une des nouvelles scènes majeures du festival.
Article : Bourse de Casablanca : fort rebond du MASI de 1,9%
La Bourse de Casablanca a terminé la séance du 12 juin sur une nette hausse. Le MASI a gagné 1,86%, soutenu notamment par le rebond des valeurs minières après les fortes turbulences observées la veille. Managem, Attijariwafa bank et LabelVie ont concentré l'essentiel des échanges.
Article : Le Marocain Dystinct entre au Guinness grâce à ses performances sur Billboard Arabia
Ses titres "La" et "Yma" ont cumulé 15 semaines en tête du Hot 100 arabe, tandis que "La" affiche 128 semaines consécutives de présence dans les classements. Une consécration pour un artiste parti de Belgique et devenu l’un des visages les plus suivis de la pop urbaine maghrébine.
Article : Les prévisions météo pour le samedi 13 juin
Voici les prévisions pour le samedi 13 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie : - Temps chaud sur le Sud-Est, l’Est […]