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Les Bourses européennes tirées par la baisse du pétrole sur fond des promesses de SpaceX

Les Bourses européennes tirées par la baisse du pétrole sur fond des promesses de SpaceX
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Le 12 juin 2026 à 15h54

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, tirées par la possibilité d'un accord au Moyen-Orient qui ramène le pétrole en dessous des 90 dollars le baril, sur fond des promesses d'Elon Musk d'aller sur la Lune au premier jour de l'entrée en Bourse de SpaceX.

Paris (+1,83%) a conforté ses prises de risques en fin de séance, quand l'Iran a confirmé qu'un accord avec les Etats-Unis n'avait "jamais été aussi proche". Il en est allé de même à Francfort (+1,76%), Londres (+1,63%), et Milan (+1,97%).

Euronext CAC40

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Le 12 juin 2026 à 15h54

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