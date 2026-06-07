ASMEX. Comment la succession de Sentissi a basculé dans une crise de gouvernance

Hassan Sentissi préside l'ASMEX depuis 2013. Son troisième mandat expire le 30 juin. Trois vice-présidents du bureau actuel ont déposé leur candidature, le conseil d'administration les a validées. Mais le président sortant a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 22 juin, la veille du scrutin prévu au 23 juin, afin de modifier les statuts et redéfinir les conditions d'éligibilité. Une bataille de positions et d'arguments est engagée pour le contrôle de l'organisation patronale des exportateurs du Maroc. Récit et documents.

Le 7 juin 2026 à 15h30 | Modifié 8 juin 2026 à 9h03

Le 23 juin, l'ASMEX élira son nouveau président. Ou pas. Depuis des semaines, la tension est à son comble. Les échanges tendus qui étaient cantonnés aux salles de réunions se sont ébruités puis étalés dans les médias. Tirs croisés et bataille de communiqués accentuent la crise de gouvernance dans laquelle...

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