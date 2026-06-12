Le Marocain Dystinct entre au Guinness grâce à ses performances sur Billboard Arabia

Ses titres "La" et "Yma" ont cumulé 15 semaines en tête du Hot 100 arabe, tandis que "La" affiche 128 semaines consécutives de présence dans les classements. Une consécration pour un artiste parti de Belgique et devenu l’un des visages les plus suivis de la pop urbaine maghrébine.

Le 12 juin 2026 à 16h28 | Modifié 12 juin 2026 à 16h37

L’artiste marocain Dystinct a fait son entrée au Guinness World Records après avoir établi un record lié à ses performances sur les classements de Billboard Arabia, selon le média musical spécialisé.

Le chanteur a été distingué pour avoir passé le plus grand nombre de semaines en tête du classement "Billboard Arabia Hot 100" pour un même artiste. Ses deux titres La et Yma ont cumulé quinze semaines à la première place de ce classement consacré aux chansons arabes les plus écoutées.

Ce record intervient dans le cadre du partenariat entre Billboard Arabia et Guinness World Records, qui s’appuie sur les données des classements musicaux de la plateforme.

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Sorti dans l’album Layali, le morceau La a connu une longévité remarquée, avec 128 semaines consécutives de présence dans les classements de Billboard Arabia. De son côté, Yma poursuit sa progression, avec sa 19e semaine dans le classement.

Lancé depuis la Belgique, Dystinct s’est imposé ces dernières années comme l’une des figures marocaines les plus en vue de la scène musicale arabe, mêlant sonorités maghrébines, pop urbaine et influences internationales.

Selon Billboard Arabia, les classements hebdomadaires prennent en compte les données d’écoute et de visionnage collectées par Luminate dans plus de 200 territoires à travers le monde.

Cette distinction s’ajoute à une série de records récemment attribués à des artistes arabes à partir des données de Billboard Arabia, notamment le Syrien Al Shami et le rappeur bahreïni Flipperachi.

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