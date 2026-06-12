Les prévisions météo pour le samedi 13 juin
Voici les prévisions pour le samedi 13 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :
- Temps chaud sur le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le sud de l’Oriental et l’intérieur du Souss.
- Nuages cumuliformes avec ondées ou averses orageuses et risque de grêle sur le Haut et le Moyen Atlas, l’Oriental, le Sud-Est avec débordement possible sur le Saïss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès et le nord-est des provinces sahariennes.
- Ondées et orages sur le Rif et la Méditerranée, notamment la nuit.
- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques et la Méditerranée.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroit.
- Température minimale de l’ordre de 10/16 °C sur l’Atlas, de 24/29 °C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb, et de 15/20 °C partout ailleurs.
- Température en hausse sur la Méditerranée et l’Oriental, et en baisse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.
Voici les températures minimales et maximales prévues :
- Oujda 19 28
- Bouarfa 22 38
- Al Hoceima 18 24
- Tétouan 20 24
- Sebta 20 23
- Melilia 21 24
- Tanger 21 28
- Kénitra 19 26
- Rabat 19 24
- Casablanca 19 23
- El Jadida 18 23
- Settat 17 32
- Safi 16 23
- Khouribga 20 38
- Béni Mellal 20 39
- Marrakech 19 37
- Meknès 21 37
- Fès 22 40
- Ifrane 16 31
- Taounate 24 39
- Errachidia 25 40
- Ouarzazate 20 38
- Agadir 17 23
- Essaouira 17 22
- Laâyoune 17 31
- Es-Semara 21 40
- Dakhla 18 24
- Aousserd 27 42
- Lagouira 20 25
- Midelt 16 29
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