Les prévisions météo pour le samedi 13 juin

Le 12 juin 2026 à 16h24 | Modifié 12 juin 2026 à 16h28

Voici les prévisions pour le samedi 13 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Temps chaud sur le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le sud de l’Oriental et l’intérieur du Souss.

- Nuages cumuliformes avec ondées ou averses orageuses et risque de grêle sur le Haut et le Moyen Atlas, l’Oriental, le Sud-Est avec débordement possible sur le Saïss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès et le nord-est des provinces sahariennes.

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- Ondées et orages sur le Rif et la Méditerranée, notamment la nuit.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques et la Méditerranée.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 10/16 °C sur l’Atlas, de 24/29 °C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb, et de 15/20 °C partout ailleurs.

- Température en hausse sur la Méditerranée et l’Oriental, et en baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues :

- Oujda 19 28

- Bouarfa 22 38

- Al Hoceima 18 24

- Tétouan 20 24

- Sebta 20 23

- Melilia 21 24

- Tanger 21 28

- Kénitra 19 26

- Rabat 19 24

- Casablanca 19 23

- El Jadida 18 23

- Settat 17 32

- Safi 16 23

- Khouribga 20 38

- Béni Mellal 20 39

- Marrakech 19 37

- Meknès 21 37

- Fès 22 40

- Ifrane 16 31

- Taounate 24 39

- Errachidia 25 40

- Ouarzazate 20 38

- Agadir 17 23

- Essaouira 17 22

- Laâyoune 17 31

- Es-Semara 21 40

- Dakhla 18 24

- Aousserd 27 42

- Lagouira 20 25

- Midelt 16 29

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