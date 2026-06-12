Travail des enfants : malgré le recul, 101.000 mineurs encore concernés

À l’occasion du 12 juin, l’ONDE lance une campagne nationale de sensibilisation, alors que 62.000 jeunes restent exposés à des activités dangereuses et que la déscolarisation demeure l’un des principaux signaux d’alerte.

À l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, célébrée chaque 12 juin, l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) lance une campagne nationale de sensibilisation pour renforcer la mobilisation autour de la protection des enfants et de leurs droits.

Placée cette année sous le slogan "Carton rouge au travail des enfants : une enfance protégée, un travail décent pour les adultes", cette Journée mondiale intervient quelques mois après la sixième Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, organisée à Marrakech, qui a appelé à accélérer les actions pour mettre fin à ce phénomène.

Au Maroc, des progrès ont été enregistrés ces dernières années. Le travail des enfants a reculé de 8,2% par rapport à 2023 et de 59,1% par rapport à 2017, selon l’ONDE. Mais le phénomène reste présent : près de 101.000 enfants âgés de 7 à 17 ans exercent encore une activité économique, d’après les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP) de 2024. Parmi eux, 62.000 sont exposés à des travaux dangereux et la majorité a quitté l’école.

(Publicité)

(Publicité)

Pour sensibiliser le public, l’ONDE organisera une série de formations à travers le pays, en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), afin de renforcer les capacités des relais communautaires et des familles dans la protection des enfants.

En parallèle, plusieurs capsules audiovisuelles inspirées de situations du quotidien ont été réalisées. La première sera diffusée à partir du 12 juin sur les chaînes nationales et les plateformes digitales de l’Observatoire, puis relayée tout au long du mois sur les réseaux sociaux.

L’ONDE rappelle enfin que toute personne peut signaler gratuitement et de manière anonyme une situation portant atteinte aux droits d’un enfant via le numéro vert 2511, la plateforme 2511.ma ou l’application dédiée.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts menés au Maroc pour lutter contre le travail des enfants et promouvoir leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’éducation, à la protection et au développement.

À l’échelle mondiale, le travail des enfants reste un enjeu majeur : 138 millions d’enfants en sont encore victimes, dont près de 54 millions effectuent des travaux dangereux.

La campagne appelle à une mobilisation collective pour garantir à chaque enfant une enfance protégée, loin du travail et proche de l’école.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.