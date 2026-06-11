Mondial 2026 : l’ambassade du Maroc aux États-Unis active une cellule pour les supporters
Washington, New York et Miami ont communiqué des numéros de téléphone et adresses e-mail dédiés afin d’accompagner les ressortissants marocains attendus dans les stades américains pendant la compétition.
Dans un message diffusé sur le réseau social X, l'ambassadeur du Maroc a tenu à souhaiter la bienvenue à tous les membres de la communauté marocaine et aux supporters qui se rendront aux États-Unis pour suivre les matchs de l’équipe nationale.
Pour accompagner l’afflux attendu lors de cette compétition mondiale, l’ambassade du Royaume du Maroc à Washington a mis en place une cellule de veille et d’assistance. L’objectif est d’apporter un soutien logistique et administratif continu aux ressortissants marocains pendant toute la compétition.
Afin de faciliter les échanges et de répondre aux éventuelles préoccupations des supporters, les représentations consulaires concernées ont communiqué des contacts directs.
Pour toute demande d’assistance, les supporters sont invités à se rapprocher des services consulaires suivants :
- Service consulaire à Washington :
Téléphone : +1 202 499 10 50
E-mail : [[email protected]](mailto:[email protected])
- Consulat général à New York :
Téléphone : +1 212 758 26 25
E-mail : [[email protected]](mailto:[email protected])
- Consulat général à Miami :
Téléphone : +1 786 279 8787
E-mail : [[email protected]](mailto:[email protected])
Alors que le Maroc aborde cette édition 2026 avec de grandes ambitions, cette coordination vise à assurer une expérience sereine aux milliers de Marocains qui suivront les Lions de l’Atlas dans les stades américains.
En complément des informations consulaires, l’ambassadeur a partagé une vidéo explicative dédiée aux supporters se rendant au MetLife Stadium à New Jersey où aura lieu le match Maroc-Brésil. Ce guide détaillé propose les meilleurs itinéraires et moyens de transport pour accéder au stade.
مع اقتراب موعد مباراة المنتخب الوطني المغربي مع نظيره البرازيلي بنيوجرسي/نيويورك يوم 13 يونيو 2026، ننصح المشجعين المغاربة بمشاهدة هذا الشريط التفصيلي لأفضل الطرق للتنقل إلى ملعب ميتلايف ستاديوم. و ننصح جميع المشجعين بحجز تذاكرهم للتنقل إلى الملعب عبر مختلف وسائل النقل المتاحة… pic.twitter.com/rW9vgIs8aD
— Youssef Amrani (@youamrani) June 10, 2026
Afin d'éviter tout imprévu, l'ambassade conseille enfin à tous les supporters de réserver leurs billets de transport à l’avance, avant le jour du match, pour garantir une organisation fluide.
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