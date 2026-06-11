Mondial 2026 : Infantino appelle l’Algérie à gracier le journaliste Christophe Gleizes
La FIFA a laissé une chaise vide en salle de presse et délivré une accréditation symbolique au reporter français, détenu depuis 2025 après une condamnation à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme".
En conférence de presse ce mercredi 10 juin 2026 à Mexico, Gianni Infantino a attiré l’attention sur l’absence de Christophe Gleizes, dont la chaise est restée vide dans la salle de presse. "Il y a une chaise vide, c’est celle du journaliste français Christophe Gleizes, qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde", a-t-il déclaré.
Le président de la FIFA a exprimé son souhait de voir le journaliste libéré à la faveur d’une grâce présidentielle: "J’ai invité ses parents pour le match France-Sénégal mais j’espère vraiment que dans un grand acte d’humanité, on lui accordera une grâce présidentielle et qu’il pourra même nous rejoindre pendant la Coupe du monde."
Afin de marquer son soutien, la FIFA a officiellement accrédité le journaliste (numéro 00980549) pour couvrir la compétition, qui se déroule du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
⚽️ "Il y a une chaise vide ici": le président de la Fifa, Gianni Infantino, a dit espérer que le journaliste français Christophe Gleizes, détenu depuis un an en Algérie, obtienne une grâce présidentielle et puisse assister au Mondial-2026 ⤵️ pic.twitter.com/Cjvma6ys7a
— Agence France-Presse (@afpfr) June 11, 2026
Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières (RSF), a salué dans un communiqué cette initiative: "L’accréditation de Christophe Gleizes pour couvrir la Coupe du monde est une manifestation forte de soutien de la part de la FIFA. Elle rappelle combien la place de ce journaliste sportif spécialiste de football n’est pas en prison mais bien dans les stades et les coulisses de cette compétition mondiale majeure. Nous remercions la FIFA de son geste et tous les acteurs qui y ont contribué. Nous appelons tous les journalistes qui couvriront cette compétition à relayer notre appel à la libération de Christophe à chaque match, chaque jour, jusqu’au dernier."
Christophe Gleizes, 37 ans, avait été arrêté en mai 2024 en Algérie alors qu’il effectuait un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK). Initialement sous contrôle judiciaire, il a été incarcéré en juin 2025 après avoir été condamné à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme", une peine confirmée en appel en décembre 2025.
Pour favoriser une issue diplomatique, le journaliste s’est désisté de son pourvoi en cassation en mars. Le 3 juin, ses avocats ont annoncé que la justice algérienne avait rejeté le pourvoi du parquet, levant ainsi, selon eux, le dernier verrou juridique à une éventuelle grâce présidentielle.
Pour les parents du journaliste, Sylvie et Francis Godard, cette situation demeure une épreuve douloureuse. "Alors que va s’ouvrir la plus importante compétition internationale de football, notre fils Christophe reste emprisonné. Cette situation qui n’en finit plus nous bouleverse", ont-ils confié dans un communiqué.
Lors d’une récente visite en détention, sa mère a témoigné de son état: "Christophe allait bien et est bien traité, mais se sent de plus en plus isolé du monde extérieur." Réitérant leur appel au président Abdelmadjid Tebboune, ses parents demeurent convaincus que "sa libération est dans l’intérêt de tous".
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