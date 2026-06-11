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EDF combine batteries et barrages pour aider à équilibrer en temps réel le réseau électrique français

EDF combine batteries et barrages pour aider à équilibrer en temps réel le réseau électrique français
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Le 11 juin 2026 à 11h56

EDF power solutions a mis en service un système à Baixas (Pyrénées-Orientales), combinant batteries et barrages hydrauliques, afin d'apporter un service de stabilisation et de flexibilité en temps réel au réseau électrique français, a annoncé le groupe jeudi.

Cette "centrale virtuelle" baptisée "Stockage Energie Catalan" (SEC) "participe à la performance du réseau électrique français" à haute tension géré par RTE, indique la filiale du géant du nucléaire.

Dans un système électrique, la production et la consommation d'électricité doivent toujours être équilibrées à l'instant T afin d'éviter les pannes.

Le système mis en place par EDF power solutions permet, en combinant batteries et barrages hydrauliques, de maintenir cet équilibre en réinjectant de la puissance électrique en cas de défaut de production sur une centrale.

"C'est un projet unique", explique Catherine Bourg, coordinatrice stockage chez EDF power solutions.

Sa spécificité est "d'associer une batterie hyper réactive (...) pour répondre à un besoin immédiat du gestionnaire de réseau et ensuite passer la main à des centrales au fil de l'eau qui démarrent un peu moins vite mais sont en capacité de tenir le service plus longtemps".

Le stockage par batteries permet d'aider les gestionnaires de réseaux "à faire en sorte qu'à tout moment, l'équilibre entre la production d'électricité et la consommation d'électricité soit atteint, et donc il n'y ait pas de décalage entre consommation et production", poursuit-elle.

SEC combine quatre batteries d'une capacité totale de 20 mégawatt (MW) et dix barrages hydrauliques (8 MW), soit 28 MW.

Elle est "capable de réagir en moins d’une seconde (500 millisecondes) et d'atteindre sa puissance maximale en 30 secondes pour s'adapter aux besoins du réseau", souligne EDF power solutions.

Le dispositif est piloté en temps réel grâce à un système intelligent de gestion de la puissance et de l'énergie développé par EDF.

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Le 11 juin 2026 à 11h56

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