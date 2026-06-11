Pour renforcer son offre ferroviaire, l’ONCF acquiert d’anciennes voitures Intercity italiennes
Les convois, composés notamment de 11 unités, ont quitté le triage d’Alexandrie pour le port de Ravenne avant leur acheminement vers le Maroc. Cette solution transitoire intervient en attendant la livraison des 168 nouveaux trains commandés à Alstom, CAF et Hyundai Rotem.
L’Office national des chemins de fer (ONCF) a acquis d’anciennes voitures Intercity retirées du service en Italie, dans le cadre du renforcement de son offre de transport ferroviaire et des préparatifs liés aux grands rendez-vous internationaux que le Maroc s’apprête à accueillir, notamment la Coupe du monde de football 2030, rapporte le quotidien italien La Repubblica.
Les convois, composés notamment de 11 voitures, ont quitté le triage d’Alexandrie, l’un des principaux nœuds ferroviaires italiens, à destination du port de Ravenne, avant d’être acheminés par voie maritime vers le Maroc.
Selon la même source, ces voitures Intercity connaîtront une seconde vie sur le réseau de l’ONCF, qui cherche à renforcer temporairement ses capacités de transport dans l’attente de la livraison de nouveau matériel roulant.
Ce transfert illustre une double dynamique: d’un côté, l’Italie poursuit le renouvellement de son parc ferroviaire; de l’autre, l’ONCF récupère ces voitures afin de renforcer son offre de transport à l’approche d’une série de grands événements sportifs. L’Office avait déjà réalisé une opération similaire avec les trains TAF italiens, exploités pendant plusieurs années par Trenitalia dans le transport régional, ajoute le quotidien italien.
Le Royaume mise notamment sur le développement de ses infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et urbaines afin de répondre aux besoins de mobilité générés par la Coupe du monde 2030. Le réseau ferroviaire marocain figure déjà parmi les plus avancés du continent africain grâce à la ligne à grande vitesse Al Boraq reliant Tanger à Casablanca, dont l’extension vers Marrakech puis, à plus long terme, vers Agadir est prévue.
D’après Reuters, l’ONCF a commandé 168 nouveaux trains auprès des constructeurs Alstom, CAF et Hyundai Rotem pour un montant de 2,9 milliards de dollars. Cette commande comprend 18 trains à grande vitesse, 40 trains Intercity et 110 rames urbaines.
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