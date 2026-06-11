Le Maroc et le Conseil de l’Europe lancent leur nouveau partenariat de voisinage

Prévu pour la période 2026-2029, ce cadre de coopération doit soutenir les réformes engagées par le Royaume, de la justice aux droits humains, en passant par la lutte contre la corruption, le numérique et le sport.

Le Conseil de l’Europe et le Royaume du Maroc ont officiellement lancé le nouveau Partenariat de voisinage 2026-2029 lors d’une cérémonie organisée mardi 9 juin 2026 à Rabat.

Selon une publication de la Direction de la coordination des programmes du Conseil de l’Europe, l’événement a réuni de hauts représentants des autorités marocaines et du Conseil de l’Europe, ainsi que des institutions nationales partenaires et des partenaires internationaux.

Ce nouveau cadre de coopération s’inscrit dans la continuité du partenariat établi entre le Conseil de l’Europe et le Maroc en 2012. Son objectif est clair : apporter un soutien concret aux réformes engagées par le Royaume dans des domaines qui touchent directement la vie quotidienne des citoyens.

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Qu’il s’agisse de la justice, des droits humains, de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, ou encore de la transformation numérique et du sport, cette coopération vise à renforcer les actions communes dans des domaines d’intérêt partagé, précise la même source.

Dans son allocution d’ouverture, le directeur de l’Union européenne et des processus méditerranéens au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Allal Ouazzani Touhami, a souligné l’importance stratégique de ce partenariat et salué la qualité de la coopération développée au cours des dernières années.

De son côté, le directeur de la coordination des programmes au Conseil de l’Europe, Claus Neukirch, a réaffirmé l’engagement de l’institution à poursuivre et à approfondir sa coopération avec le Maroc, notamment à travers le renforcement de l’espace juridique commun ainsi que le partage d’expertise dans les domaines couverts par les normes du Conseil de l’Europe.

Les participants ont mis en avant l’importance d’une approche de coopération concertée et durable, fondée sur le dialogue, l’appropriation nationale et le partage des bonnes pratiques, afin de contribuer au renforcement des institutions, de la résilience démocratique et de l’État de droit.

Le Partenariat de voisinage entre le Conseil de l’Europe et le Maroc 2026-2029 s’inscrit dans le cadre de la politique du Conseil de l’Europe à l’égard des régions voisines et constitue le principal cadre de coopération entre les deux parties.

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