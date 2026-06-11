Colas Rail Maroc nomme Mounir Bensalah directeur général

Ancien directeur technique de l’entreprise, il avait aussi été secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme. Ingénieur de formation, il a travaillé dans plusieurs groupes industriels marocains et internationaux, notamment sur des projets d’infrastructures.

Colas Rail Maroc a annoncé la nomination de Mounir Bensalah au poste de directeur général. Il occupait jusqu’ici les fonctions de directeur technique au sein de l’entreprise.

Mounir Bensalah a également exercé dans le domaine des droits humains. Le 19 juillet 2019, il avait notamment été nommé secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) par le Roi Mohammed VI, dans le cadre du renouvellement des structures de cette institution.

Diplômé de l’École Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) de Rabat, Mounir Bensalah a également exercé au sein de groupes industriels marocains et internationaux, où il a acquis une expérience dans le management et la gestion de projets d’infrastructures.

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