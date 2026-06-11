Gaz : Predator Oil & Gas accélère les préparatifs du puits MOU-6 au Maroc

La société cotée à Londres dit avoir revu la conception du forage après un rapport technique indépendant. L’inventaire des équipements doit être finalisé début août 2026, tandis que l’autorisation environnementale est attendue en juillet pour une profondeur prévue d’environ 950 mètres.

Predator Oil & Gas Holdings a annoncé, le mercredi 9 juin 2026, l’accélération des préparatifs du puits gazier MOU-6 au Maroc, après la publication d’un rapport technique indépendant qui améliore, selon la société, le profil risque-rendement du projet.

Dans un communiqué réglementaire publié à Londres, la société pétrolière et gazière, basée à Jersey et cotée à la Bourse de Londres, indique que ce rapport constitue un document stratégique pour la mise à jour de sa stratégie de développement au Maroc.

Predator affirme que les nouveaux éléments techniques permettent de revoir à la hausse l’attractivité du puits MOU-6, tout en réduisant l’intérêt, à ce stade, d’un partenariat pré-forage entraînant une dilution importante de ses intérêts dans le projet.

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Un forage prévu à 950 mètres

La société explique que les difficultés rencontrées par le passé lors des opérations de forage et de tests sans appareil de forage ont été prises en compte dans une nouvelle conception du puits, une stratégie révisée de densité de boue, une adaptation de la chimie des fluides de forage et le recours à des perforateurs importés de plus grand diamètre.

Le calendrier opérationnel prévoit l’achèvement, début août 2026, de la constitution des équipements à long délai d’approvisionnement nécessaires au forage. L’approbation de l’étude d’impact environnemental est attendue en juillet. Le puits MOU-6 doit être foré à une profondeur d’environ 950 mètres.

Predator indique également qu’un développement pilote de gaz naturel comprimé (CNG) et/ou de micro-GNL pourrait nécessiter un montant de capital relativement limité, afin de démontrer la faisabilité commerciale d’une monétisation du gaz. La société précise toutefois que les valorisations restent conditionnées au succès du forage, aux résultats des tests, à l’évaluation de la commercialité, aux autorisations réglementaires et aux conditions de marché.

Selon la compagnie, la validation d’un premier modèle commercial de monétisation du gaz pourrait accroître de manière significative la valeur potentielle des ressources gazières prospectives et contingentes non risquées, selon les scénarios P50 et P10.

Predator Oil & Gas détient au Maroc une exposition au gaz terrestre, qu’elle présente comme susceptible d’offrir une voie de commercialisation plus rapide à travers un développement en CNG ou en micro-GNL. La société indique également que la structure traversée par les puits MOU-1 et MOU-3 présente, selon elle, le meilleur potentiel pour une demande de concession d’exploitation en 2026.

Dans son communiqué, Predator souligne que les prix du gaz au Maroc sont élevés et que les conditions fiscales y sont, selon elle, parmi les plus favorables au monde. Elle met également en avant la présence d’infrastructures d’exportation de gaz à proximité de la structure MOU-1/MOU-3, qui pourrait permettre un développement progressif après une phase initiale de production en CNG ou en micro-GNL.

Trinidad, levier de financement potentiel

Parallèlement à ses activités au Maroc, Predator a fait état de progrès opérationnels à Trinidad, où la société prépare le puits Snowcap-3, dans le cadre de la licence d’exploration et de production de Cory Moruga.

La société indique que la constitution des équipements à long délai d’approvisionnement progresse conformément au calendrier, tandis qu’une équipe logistique pré-forage a été mise en place pour sécuriser le site et préparer la construction de la plateforme de forage et des installations de production associées.

Les discussions commerciales pour le choix de l’appareil de forage sont proches de leur conclusion, selon Predator. Le calendrier exact du démarrage des opérations sera annoncé ultérieurement, en fonction de la livraison des équipements provenant notamment de l’étranger, soumis aux contraintes de transport et de dédouanement.

Le puits Snowcap-3 ciblera dans un premier temps le réservoir Herrera #8 Sand, avec un débit stabilisé prévisionnel initial pouvant atteindre 500 barils par jour. Predator évoque également un seuil minimal de production de 200 barils par jour afin d’évaluer l’efficacité de la capacité de stockage sur site par rapport à la logistique de transport vers le point de vente retenu.

Trois réservoirs de stockage pétrolier existants, d’une capacité totale de 1.200 barils, doivent être déplacés vers le site de Snowcap-3 afin de permettre un démarrage de la production le plus rapidement possible après les tests du puits.

La société estime, avant forage, le netback opérationnel de Snowcap-3 à 52 dollars par baril, contre 31,9 dollars par baril pour les ventes nettes d’avril. La production initiale attendue de Snowcap-3 est estimée à 6.000 barils par mois, contre 2.289 barils de production existante vendus en avril.

Ces ventes nettes d’avril 2026, réalisées dans le cadre du Master Services Agreement portant sur les champs de Goudron, Bonasse, Inniss-Trinity et Icacos, se sont élevées à 2.289 barils, à un prix de vente de 83,338 dollars par baril.

Predator précise que l’augmentation éventuelle des flux de trésorerie à Trinidad pourrait soutenir, en cas de succès du puits Snowcap-3 et de déclaration de commercialité, un financement adossé aux réserves destiné au projet MOU-6 au Maroc.

La disponibilité de capacités de stockage doit aussi permettre à Predator d’engager des interventions sur les puits Snowcap-2ST1 et Jacobin-1 avant le démarrage du forage de Snowcap-3. La société estime que ces opérations pourraient, en cas de succès, ajouter entre 20 et 40 barils par jour de production initiale, tout en soulignant que cette prévision reste indicative.

Corrib South revient dans le jeu

En Irlande, Predator indique avoir réalisé des avancées en vue d’une éventuelle autorisation successorale pour Corrib South, un actif situé à proximité du champ gazier de Corrib. La société dit travailler à satisfaire, d’ici au 30 septembre 2026, les exigences financières restantes demandées par les autorités réglementaires.

Predator affirme être confiante dans sa capacité à répondre à ces exigences, notamment en raison des flux de trésorerie qui pourraient être générés par Snowcap-3 à Trinidad.

Le groupe considère Corrib South comme un actif stratégique à fort impact potentiel, susceptible à terme de contribuer au stockage de gaz en Irlande, à la sécurité énergétique du pays et à la prolongation de la durée de vie des infrastructures du champ gazier de Corrib.

Le directeur général de Predator Oil & Gas, Paul Griffiths, a estimé que le contexte politique, financier et réglementaire redevenait plus favorable au développement des actifs pétroliers et gaziers, après plusieurs années marquées par un accès plus difficile au capital et par des contraintes réglementaires accrues en Europe.

"Nous sommes très satisfaits des progrès actuels", a-t-il déclaré, en soulignant que les tensions au Moyen-Orient n’avaient pas, à ce stade, eu de conséquences sur la chaîne logistique de la société.

Predator Oil & Gas Holdings est active dans la production, l’évaluation et l’exploration pétrolière et gazière à Trinidad et au Maroc, avec également un actif gazier stratégique en Irlande. La société est cotée sur le segment Equity Shares (transition) de la liste officielle de la Bourse de Londres, sous le symbole PRD.

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