Alerte météo : chaleur, orages et fortes rafales de vent du 11 au 13 juin
Les températures atteindront 41 à 44 °C dans huit provinces du Sud et du Sud-Est, tandis que Boulemane, Jerada et Figuig connaîtront des averses orageuses. Tanger-Assilah et Fahs-Anjra sont également placées en vigilance orange pour le vent.
La Direction générale de la météorologie annonce, dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange, que les provinces d'Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab sont concernées par une vague de chaleur (41 à 44 °C) du jeudi 11 juin au samedi 13 juin 2026.
Des averses orageuses avec rafales de vent et grêle par endroits (20 à 25 mm) sont attendues dans les provinces de Boulemane, Jerada et Figuig ce jeudi 11 juin, de 14h à 23h.
Par ailleurs, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra sont concernées par de fortes rafales de vent du jeudi 11 juin à 11h au vendredi 12 juin à 23h, conclut la même source.
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