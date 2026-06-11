Cérémonie d’ouverture du Mondial 2026 : programme, horaires et chaînes

La Coupe du monde 2026 s’ouvre ce jeudi 11 juin au stade Azteca de Mexico avec une cérémonie d’ouverture qui donnera le coup d’envoi du plus grand Mondial de l’histoire. Horaire au Maroc, programme, artistes attendus et chaînes de diffusion : voici tout ce qu’il faut savoir.

La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi 11 juin avec une cérémonie d’ouverture organisée au stade Azteca de Mexico, avant le match inaugural opposant le Mexique à l’Afrique du Sud. Cette édition est la première de l’histoire à réunir 48 sélections et à être organisée conjointement par trois pays: le Mexique, les États-Unis et le Canada.

À quelle heure suivre la cérémonie au Maroc ?

Le coup d’envoi du match d’ouverture est prévu à 20h (heure marocaine). La cérémonie d’ouverture débutera quant à elle à partir de 18h30 (heure marocaine), soit une heure et demie avant la rencontre.

L’événement se déroulera dans le mythique stade Azteca, qui devient le premier stade au monde à accueillir trois matches d’ouverture de Coupe du monde, après les éditions 1970 et 1986.

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Quel est le programme ?

Selon les informations communiquées par la FIFA et plusieurs médias internationaux, la cérémonie mettra à l’honneur la culture mexicaine ainsi que les trois pays organisateurs du tournoi.

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, la FIFA a en effet prévu trois cérémonies d’ouverture distinctes afin de mettre en valeur chacun des pays hôtes. La cérémonie principale se déroulera au Mexique, tandis que le Canada et les États-Unis organiseront également leurs propres spectacles lors de leur entrée en lice dans la compétition.

Au programme:

Spectacles artistiques et musicaux;

Mise en scène de l’histoire du football mondial;

Hommages aux pays hôtes;

Présentation officielle du trophée de la Coupe du monde;

Animations visuelles et performances sur la pelouse du stade Azteca.

Plusieurs artistes internationaux sont annoncés, dont Shakira, Burna Boy, Katy Perry et Tyla. Cette cérémonie sera la première d’une série de trois spectacles prévus durant le tournoi.

Sur quelles chaînes regarder la cérémonie ?

Au Maroc, la cérémonie d’ouverture ainsi que le match Mexique-Afrique du Sud seront diffusés sur les chaînes du groupe beIN Sports, détenteur des droits exclusifs de la compétition dans la région MENA, notamment:

beIN Sports MAX 1;

beIN Sports MAX 2;

beIN Sports MAX 5;

beIN Sports MAX 6;

beIN Sports Connect (streaming);

M6.

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet et comptera, pour la première fois, 48 équipes réparties dans 16 villes hôtes à travers le Mexique, les États-Unis et le Canada.

Au total, 104 matchs seront disputés au cours de cette édition record, dont la finale prévue au MetLife Stadium de New York-New Jersey le 19 juillet 2026.

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