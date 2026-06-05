Bourse de Casablanca. Le MASI termine en baisse de 0,24% ce 5 juin

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 5 juin 2026 en baisse. Le MASI a perdu 0,24% à 18.519,03 points, dans un marché marqué par le recul des valeurs minières et un volume d'échanges de 216,4 MDH.

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La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 5 juin 2026 en baisse. Les valeurs minières ont pesé sur la tendance du marché, tandis que quelques titres défensifs et de consommation ont terminé dans le vert.

L’indice MASI a cédé 0,24% à 18.519,03 points. Le MASI ESG a reculé de 0,17% à 1.354,00 points, tandis que le MASI 20 a abandonné 0,11% à 1.320,34 points.

Depuis le début de l’année, le MASI affiche désormais une contre-performance de 1,74%, alors que le MASI 20 accuse un repli de 11,13%.

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La capitalisation boursière s’est établie à 1.076,42 MMDH.

Le volume global des échanges a atteint 216,42 MDH. Les transactions ont porté sur 170,91 MDH sur le marché central et 44,58 MDH sur le marché de blocs.

Du côté des valeurs les plus actives, LafargeHolcim Maroc a dominé les échanges avec 28,18 MDH, devant Attijariwafa bank (22,37 MDH), Compagnie Minière de Touissit (15,85 MDH), Société Métallurgique d’Imiter (15,83 MDH) et Managem (15,18 MDH).

Sur le front des variations, les plus fortes hausses ont été enregistrées par :

• Oulmès : +3,98% à 1.279 DH

• Ennakl : +3,23% à 54,70 DH

• Eqdom : +2,55% à 1.450 DH

• HPS : +1,89% à 615 DH

• Société Marocaine de Monétique : +1,83% à 529 DH

À l’inverse, les principales baisses ont concerné :

• SMI : -5,49% à 8.600 DH

• Compagnie Minière de Touissit : -4,44% à 4.905 DH

• Med Paper : -3,24% à 24,19 DH

• Cartier Saada : -2,56% à 28,16 DH

• CMGP Group : -1,89% à 350 DH

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Source: medias24.com

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