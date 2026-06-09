Mardi 9 juin 2026 : le dirham s'apprécie face au dollar

| Le 9/6/2026 à 9:30

Ce mardi 9 juin 2026 vers 8h30, la première cotation centrale USD/MAD de la journée, telle que publiée par Bank Al-Maghrib (BAM), fait ressortir la bande de fluctuation suivante :

Mardi 9 juin 2026 : le dirham s'apprécie face au dollar

Ci-après la cotation du lundi 8 juin 2026 :

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