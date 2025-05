Le gouverneur de la province chinoise de Jiangxi en visite au Maroc

Ye Jianchun, gouverneur de la province chinoise de Jiangxi, effectue une visite officielle au Maroc, dans le cadre d’une tournée qui le conduit également en Allemagne, du 5 au 11 mai 2025. Cette mission à l’étranger s’inscrit dans une démarche de renforcement de la coopération économique et industrielle entre Jiangxi et les pays partenaires.

Ye Jianchun, gouverneur de la province chinoise de Jiangxi, effectue une visite officielle au Maroc, dans le cadre d’une tournée qui le conduit également en Allemagne, du 5 au 11 mai 2025. Cette mission à l’étranger s’inscrit dans une démarche de renforcement de la coopération économique et industrielle entre Jiangxi et les pays partenaires.

La visite, programmée du 5 au 11 mai, est menée à l’invitation du ministère marocain de l’Industrie et du commerce, de la Fondation diplomatique du Maroc ainsi que de plusieurs institutions allemandes. Selon des médias chinois, elle vise à promouvoir les échanges et les investissements dans les domaines de l’industrie, du commerce et de l’énergie.

La délégation chinoise comprend également des responsables de plusieurs départements provinciaux, ainsi que des représentants d’entreprises et d'instituts de recherche de Jiangxi. Elle participera à des forums économiques et tiendra des réunions bilatérales avec des responsables gouvernementaux et des acteurs du secteur privé.

